"Золотую бронзу" назвали лучшим детским фильмом на фестивале "Киношок" в Анапе

Кинокартину показывали в пяти городах Кубани

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС./ Кинокартина "Золотая бронза" режиссера Игоря Копылова о жизни детей, переживших трагедию в Беслане 1 сентября 2004 года, признана лучшим детским фильмом на 32-м Международном фестивале "Киношок". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кинокомпании "Триикс медиа", снявшей фильм при поддержке Института развития интернета.

"Фильм режиссера Игоря Копылова "Золотая бронза" получил приз детского жюри конкурса "Киномалышок" за лучший фильм на международном фестивале "Киношок" в Анапе", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что кинокартина демонстрировалась в пяти городах Краснодарского края: Анапе, Абинске, Крымске, Новороссийске и Темрюке.

"Золотая бронза" - это собирательные истории и судьбы реальных людей, живущих в Северной Осетии. В съемках задействовали не только известных актеров, но и артистов театров Владикавказа, а также местных жителей. Продюсерами фильма стали Инесса Юрченко и Сергей Щеглов. Одним из авторов сценария и режиссером-постановщиком выступил Игорь Копылов.

32-й Международный фестиваль "Киношок" проводился при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В 2023 году фестиваль проходил в обновленном формате кинокампуса. Для жителей и гостей Анапы на городском пляже открыли лаунж-зону, которая стала одним из мест показов фильмов конкурса "Киномалышок", а также мастер-классов участников фестиваля различных кинематографических профессий.

Созданная в 2006 году кинокомпания "Триикс медиа" является одной из крупнейших продюсерских компаний полного цикла. Снятый кинокомпанией фильм "Небо", по данным Национальной медиа группы, находится в лидерах рейтинга российских фильмов с высоким социальным эффектом.