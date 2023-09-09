9 сентября, 18:28,
обновлено 9 сентября, 18:37

"Золотого льва" Венецианского кинофестиваля удостоился фильм "Бедные-несчастные"

Vianney Le Caer/ Invision/ AP
Йоргос Лантимос
© Vianney Le Caer/ Invision/ AP

Режиссером картины является Йоргос Лантимос

РИМ, 9 сентября. /ТАСС/. Фильм "Бедные-несчастные" (Poor Things) греческого кинорежиссера Йоргоса Лантимоса удостоился главной награды 80-го Венецианского кинофестиваля - "Золотого льва Святого Марка". Об этом объявило международное жюри во главе с американским режиссером Дэмьеном Шазеллом.

В картине рассказывается история молодой женщины Беллы Бакстер, которую вернул к жизни ученый Годвин Бакстер в исполнении американского актера Уиллема Дефо. Главную роль в фильме сыграла Эмма Стоун. Сама она в Венецию не приехала из-за забастовки в Голливуде.

В 2018 году лента Лантимоса "Фаворитка" (The Favourite) была удостоена на Венецианском кинофестивале особого приза жюри. 

Теги:
Италия
© Информационное агентство ТАСС
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