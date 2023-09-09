В Пскове представили индийский спектакль "Воительницы Бхарата"

Посмотреть постановку можно было по пригласительным билетам, которые бесплатно раздавали в кассе областной филармонии

ПСКОВ, 9 сентября. /ТАСС/. Показ театральной постановки "Воительницы Бхарата" состоялся в субботу в Псковской областной филармонии, которая является главной концертной площадкой региона. Спектакль представили в рамках Фестиваля индийской культуры, сообщила пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области.

"Сегодня на сцене Псковской областной филармонии состоялся показ театральной постановки "Воительницы Бхарата". Ее представила танцевальная группа театра фонда "Прасиддха" под руководством известного хореографа лауреата премий Падма Шри и Академии Сангит Натак - Пратибхи Прахлад. Мероприятие состоялось в рамках Фестиваля индийской культуры", - сказала собеседница агентства.

Она также уточнила, что показ спектакля вызвал большой интерес со стороны псковских зрителей. "Большинство мест в зрительном зале оказались заполненными. Отмечу, что вход на это мероприятие осуществлялся по пригласительным билетам, которые можно было бесплатно получить в кассе филармонии. Постановка охватывает шесть классических стилей индийского танца и один современный. Хореографический спектакль рассказывает о судьбах семи героинь из разных уголков Индии на разных этапах истории", - добавила собеседница агентства.

Фестиваль индийской культуры в России проводится при поддержке Министерства культуры России, Индийского совета по культурным связям при Министерстве иностранных дел Республики Индия, Посольства Республики Индии в России. Организатор проекта - "Росконцерт".