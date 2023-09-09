Портрет Софии Мекленбург-Стрелицкой XVIII века представят после реставрации в Курске

Экспонату посвятят отдельный зал и фильм

КУРСК, 9 сентября. /ТАСС/. Потрет английской королевы Софии Шарлотты Мекленбург-Стрелицкой XVIII века кисти британского художника Алана Рамзея представят после реставрации на выставке в Курской государственной картинной галерее имени А. А. Дейнеки. Как сообщила ТАСС глава реставрационной мастерской Елена Денисова, в экспозицию, посвященную работе ее коллег, вошло более 70 работ, в том числе иконы.

"Мы хотим показать с необычной стороны нашу работу, не так, как обычно - картины после реставрации. Мы покажем "кухню", как работаем, будет много фотографий сопутствующих, которые показывают реставрационные процессы. К нам вернулась "королева" ["Портрет Софии Шарлотты Мекленбург-Стрелиц" Рамзея], там с 1996 года произошли изменения, их нужно было уточнять, регулировать. Она сейчас в хорошем виде предстанет на выставке", - отметила собеседница агентства.

Реставрации портрета королевы Мекленбург-Стрелицкой, проводившейся в 2009-2023 годах, посвятят отдельный зал и фильм. Выставка продлится с 21 сентября по 19 ноября. В экспозицию вошло более 70 картин и икон, дающих представление о западноевропейском и русском искусстве XVI-XXI веков. Часть икон покажут в процессе реставрации. Также гости увидят, какими художественными и техническими инструментами пользуются мастера при реставрации картин.

Курская галерея была создана в 1935 году, с 1969 года она носит имя уроженца Курской области художника Александра Дейнеки. В фондах музея хранятся живопись, скульптура и графика отечественных и зарубежных мастеров XVI-XXI веков, предметы народного и декоративно-прикладного искусства XVIII-XX столетий. Собрание галереи насчитывает около 10 тыс. экспонатов. Реставрационная мастерская при ней оформилась после 1945 года, когда в Курск из эвакуации вернули основную часть коллекции.