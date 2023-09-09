Гран-при Казанского фестиваля мусульманского кино получил фильм из Ирана

Как сообщили организаторы, фильм "Без предварительной договоренности" режиссера Бехруза Шоайби стал обладателем сертификата на один миллион рублей

КАЗАНЬ, 9 сентября. /ТАСС/. Иранский фильм "Без предварительной договоренности" режиссера Бехруза Шоайби получил Гран-при "Лучший полнометражный игровой фильм" XIX Казанского международного фестиваля мусульманского кино. Победитель стал обладателем сертификата на один миллион рублей, сообщают организаторы фестиваля.

"По сюжету картины "Без предварительной договоренности", когда Ясмин было 6 лет (столько же, сколько сейчас ее сыну), она с семьей переехала в Берлин. Сейчас ей пришлось вернуться в Иран на похороны отца. У ее сына аутизм, поэтому отправляться в дальние поездки ей сложно. По приезде в Иран Ясмин, которая едва знала отца, с удивлением обнаруживает оставленное ей наследство. Недолгое и нежеланное пребывание на родине отца и знакомство с его друзьями заставляют Ясмин по-новому взглянуть на жизнь и смерть", - рассказывают организаторы.

XIX Казанский международный фестиваль мусульманского кино проходил в столице Татарстана с 5 по 9 сентября. Всего в оргкомитет фестиваля в этом году поступили 712 заявок из 44 стран. В конкурсную программу вошли 52 фильма из 21 страны: Алжира, Бангладеш, Великобритании, Греции, Египта, Индии, Ирака, Ирана, Казахстана, Киргизии, Марокко, Непала, Омана, Пакистана, России, Саудовской Аравии, Сенегала, Сирии, Таджикистана, Туниса, Турции. По 10 картин представлены в номинациях "Полнометражные игровые фильмы", "Короткометражные игровые фильмы", "Полнометражные документальные фильмы" и "Короткометражные документальные фильмы", еще 12 картин - в национальном конкурсе, куда включаются киноработы татарстанского производства и фильмы о Татарстане.