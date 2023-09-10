Народный артист России Игорь Костолевский отмечает 75-летие

С юбилеем его поздравили коллеги по Театру им. Маяковского

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Актер театра и кино, народный артист РФ Игорь Костолевский отмечает 75-летие. С юбилеем его поздравили коллеги по Театру им. Маяковского. Сам артист признается, что спокойно относится к круглым датам.

"Я отношусь к этому очень спокойно. Ну, юбилей и юбилей. Главное, что есть театр, который я люблю, в котором я работаю и в котором надеюсь служить дальше", - сказал он журналистам.

Отвечая на вопрос, какие роли хотел бы еще сыграть в театре, он напомнил, что недавно вышла премьера спектакля "Любовь по Маркесу" с его участием, также он занят в постановке "Истории", выпущенной к 100-летию театра. "Пока будем играть это, а там посмотрим", - добавил актер.

С юбилеем артиста поздравил художественный руководитель Театра им. Маяковского Егор Перегудов. Он рассказал, что Игорь Костолевский первым откликнулся на его предложение поставить спектакль "Истории". "Игорь Матвеевич был первым человеком, который откликнулся на это предложение. И мы сразу начали репетировать. Это был небольшой отрывок - "Солнечный удар", но уже тогда человеческий контакт возник. Потом возник Маркес. Это очень для артиста непростой материал, потому что это не пьеса, это проза автобиографическая", - отметил худрук в беседе с журналистами.

Он назвал коллегу очень открытым и доверяющим актером, мастером. "Открытый очень, очень доверяющий, с одной стороны, а с другой стороны, очень все проверяющий артист. Каждое утро он мне говорил: "Я тут подумал, что, если...", дальше был некий результат работы Игоря Матвеевича над сценой или над эпизодом, над ролью. Это счастье, потому что, когда артист такого уровня и такого опыта с тобой работает, ты сам тоже [растешь]. Одно дело - с молодыми, со студентами, другое дело - работать с мастерами. Игорь Матвеевич, конечно, мастер, - сказал Перегудов. - Я очень счастлив, что весь прошлый год мы с ним трудились вместе".

Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева в свою очередь призналась, что Костолевский для нее очень близкий человек. "Я его знала еще студентом гончаровским. Когда он пришел в наш театр, был молодым актером, был занят в очень многих спектаклях, где играли я и Александр Лазарев, поэтому я его знаю очень давно. <…> Сейчас он сам - премьер театра, герой нашего театра, главный артист. Я его очень люблю. Я очень дороже работой вместе с ним. Очень дорожу тем, что мы с ним партнеры", - сказала актриса.

По ее словам, они вместе выходили на сцену, когда Костолевский начинал свой творческий путь в Театре им. Маяковского, вместе играют и сегодня. "Для меня это очень важный актер нашего театра, лицо нашего театра. Он любим, популярен, он - замечательный артист. Дай Бог, чтобы он был так же предан и служил театру очень-очень много лет", - добавила Немоляева.

Из биографии

Игорь Костолевский родился 10 сентября 1948 года в Москве. В 1967-1968 годах учился в Московском инженерно-строительном институте, но не окончил его. В 1973 году окончил ГИТИС и был принят в Театр им. Маяковского. Среди спектаклей с его участием - "Смотрите, кто пришел!", "Чайка", "Трамвай "Желание", "Бег", "Долгожданный", в текущем репертуаре - "Пигмалион", "Плоды просвещения", "Истории", "Любовь по Маркесу", "Старший сын", "Кант", "Таланты и поклонники".

Дебютировал в кино в эпизодической роли в телефильме "Семья как семья" (1970). Широкую популярность ему принесла роль декабриста Ивана Анненкова в фильме "Звезда пленительного счастья" (1975). Среди других известных работ - рядовой Алик Полухин в фильме "Весенний призыв", Евгений Столетов в телесериале "И это все о нем", учитель астрономии Марин Мирою в трагикомедии "Безымянная звезда", археолог в комедии "Гараж", разведчик Андрей Бородин в "Тегеране-43", актер Игорь Волошин в драме "Законный брак", Александр Стрелецкий в телесериале "Триггер". Награжден орденами Почета, "За заслуги перед Отечеством" IV степени, Дружбы. C 2017 года - президент премии и фестиваля "Золотая маска".