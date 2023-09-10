В Петербурге начинаются гастроли Омского театра драмы к 150-летию труппы

Они продлятся до 21 сентября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Большие гастроли Омского государственного академического театра драмы открываются в Санкт-Петербурге. Они продлятся до 21 сентября и будут проходить на трех площадках города.

"Творческий отчет в Петербурге пройдет в рамках празднования 150-летия Омского театра драмы. В рамках межрегионального направления "Больших гастролей", организованных Росконцертом, на сценах МДТ - Театра Европы, Драматического театра на Васильевском и Дворца искусств Ленинградской области пройдут показы 12 спектаклей", - рассказали в пресс-службе театра.

На сцене МДТ омичи покажут спектакли "Время женщин" (сценическая версия Алексея Крикливого) и "Мой дедушка был вишней" Арины Гулимовой. В театре на Васильевском будут идти спектакли "Отец" Павла Зобнина, "Я - Караваджо" и "Эрмитаж" Николая Михалевского, "Блистательный Санкт-Петербург", "Смит и Вессон", "Свидригайлов. Сны" Георгия Цхвиравы.

Во дворце искусств гости сыграют спектакли "О мышах и людях", "Осенние скрипки" и "Метод Гренхольма" Георгия Цхвиравы и премьеру минувшего сезона - "Небо позднего августа" в постановке петербургского режиссера Петра Шерешевского.

Омский театр драмы - крупнейший и старейший академический драматический театр в Сибири. Он входит в десятку лучших региональных драматических коллективов России. Отсюда вышли Михаил Ульянов, Александр Щеголев, Вацлав Дворжецкий, Юрий Ицков, Юрий Кузнецов. Ныне на посту главного режиссера театра работает Георгий Цхвирава, возглавивший труппу в марте 2009 года.