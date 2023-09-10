Во Владивостоке в рамках ВЭФ представили работы 24 художников русского зарубежья

Проект реализовали при поддержке государственной корпорации развития ВЭБ.РФ

ВЛАДИВОСТОК, 10 сентября. /ТАСС/. Выставка "Китай в творчестве художников русского зарубежья. Коллекция Сергея и Ирины Беляевых" открылась в Приморской государственной картинной галерее в рамках культурной программы Восточного экономического форума (ВЭФ). Гости смогут увидеть 60 произведений 24 художников, сообщили ТАСС в пресс-службе галереи.

"Выставка открылась. С 10 сентября в рамках культурной программы ВЭФ Приморская государственная картинная галерея совместно с Фондом наследия русского зарубежья представляет вниманию зрителя выставку "Китай в творчестве художников русского зарубежья. Коллекция Сергея и Ирины Беляевых". Проект реализован при поддержке государственной корпорации развития ВЭБ.РФ. Впервые во Владивостоке представлено 60 произведений 24 художников восточной ветви русского зарубежья", - сообщили в пресс-службе.

"Для многих из них Китай стал второй родиной. Среди покинувших Россию было немало представителей творческой интеллигенции - известные художники, получившие профессиональное образование в Санкт-Петербурге, Москве, Казани. Оказавшись в Китае, они осуществляли активную творческую деятельность, занимались живописью, скульптурой, зодчеством, устройством выставок, создавали учебные художественные студии и училища, расписывали православные храмы и интерьеры домов, занимались художественной фотографией, сценографией, издавали художественные журналы, газеты и книги по искусству", - пояснили в галерее.

Выставка знакомит с работами из коллекции Сергея и Ирины Беляевых, благодаря которым в Россию вернулись картины художника Ивана Калмыкова, открытием стали произведения Ивана Герасимова. В настоящее время коллекция насчитывает 160 работ более 40 художников, в том числе и тех, чей жизненный путь проходил через Владивосток. Это Василий Засыпкин, Николай Кощевский, Виктор Подгурский, Александр Ярон. По сюжетному содержанию отобранные для выставки работы отражают различные аспекты жизни в Китае: природу, конфуцианские и даосские храмы, кумирни, крестьянские фанзы.

Также в культурную программу форума вошли другие выставки галереи: "Энергия цвета. Архетипы авангарда" и "Святая Екатерина" Карло Дольчи. Из собрания Государственного Эрмитажа". В историческом парке "Россия - Моя история" ежедневно будут работать выставки мультимедийных проектов "Невельской: плоды воображения" и "Арсеньев. Открывая Приморье", там же можно увидеть выставку "Обыкновенный нацизм". На видовой площадке Нагорного парка будут проходить джазовые вечера. Музей-заповедник истории Дальнего Востока имени Владимира Арсеньева подготовил выставочный проект "Муравьев-Амурский. Быть губернатором", приуроченный к 165-летию со дня подписания Айгунского договора, закрепившего за Россией новые земли, и 85-летию образования Приморского края. Еще одна экспозиция, "Покорители морей и дары океанов в памятниках музеев Московского Кремля", посвящена близкой для Владивостока морской теме, среди представленных экспонатов - произведение ювелирной мастерской Карла Фаберже - пасхальное яйцо "Память Азова".

О форуме

VIII ВЭФ пройдет во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом станет "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.