Эксперт предложил создать продюсерский хаб на Дальнем Востоке

Как гендиректор Федерации креативных индустрий Игорь Намаконов, необходимо создать пространство, которое не только будет заниматься локальными продуктами, но и выполнять роль продюсерского центра для продуктов всей страны

ВЛАДИВОСТОК, 10 сентября. /ТАСС/. Продюсерский хаб в сегменте креативных индустрий необходимо создать на Дальнем Востоке. Такое мнение на сессии "Нация креатива: региональные инициативы и международные партнерства в творческой экономике" Восточного экономического форума (ВЭФ) высказал генеральный директор Федерации креативных индустрий Игорь Намаконов.

"Мне кажется, очень важный аспект возникает в связи с нашим местонахождением здесь и сейчас и довольно представительный <…> в смысле сегодняшнего международного собрания - экспортный хаб. <…> [Здесь] само место подсказывает создание пространства, которое не только будет заниматься локальными продуктами, оно будет выполнять роль продюсерского центра для продуктов всей страны", - сказал он.

Создание на Дальнем Востоке экспортного продюсерского хаба в сегменте креативных индустрий - очень интересная идея, считает модератор сессии, заместитель генерального директора "Газпром-медиа холдинга" Юлия Голубева. По ее словам, такой объект мог бы реализовывать российские креативные проекты в рамках международного партнерства.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.