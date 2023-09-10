СМИ: концерт ансамбля имени Александрова в Пхеньяне подчеркнул прочность дружбы РФ и КНДР

Посольство РФ в свою очередь выразило надежду, что выступление положит начало возобновлению сотрудничества между странами в области культуры

СЕУЛ, 10 сентября. /ТАСС/. Концерт Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова в Пхеньяне по случаю 75-летия основания КНДР показал прочность российско-корейской дружбы и ее развитие в ходе борьбы с империализмом. С такой оценкой выступило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Концерт состоялся 9 сентября в Большом театре Восточного Пхеньяна. "Концерт Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова, проведенный в Пхеньяне по случаю 75-летия основания КНДР, стал знаменательным моментом, показавшим узы и прочность корейско-российской дружбы, которая с каждым днем развивается в ходе антиимпериалистической борьбы и защиты самостоятельности", - пишет ЦТАК.

В качестве зрителей присутствовали партийные и правительственные работники, представители военных ведомств и сферы искусства, а также российские дипломаты. Как указывает ЦТАК, ансамбль исполнил "широко известные корейскому народу песни, в том числе "Священная война", "Нам нужна одна победа", "Соловей", "День Победы". Были исполнены и другие военные и национальные песни, "показывающие горячую любовь российской армии и народа к Родине". Концерт закончился произведениями "Дружба наша на века" и "Подмосковные вечера", отмечает ЦТАК.

В свою очередь посольство РФ на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) указало, что коллектив исполнил популярные корейские произведения, которые были встречены "шквалом оваций". Дипломатическая миссия выразила надежду, что выступление "прославленного российского ансамбля положит начало возобновлению сотрудничества" между странами в области культуры. В воскресенье артисты отбыли в Россию, добавили в посольстве.