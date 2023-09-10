Концерты по России и модные показы помогут сохранить культуру северных народов

Вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России Нина Вейсалова предложила организовать кочевой выездной тур артистов на Донбасс

ВЛАДИВОСТОК, 10 сентября. /ТАСС/. Проведение концертов коллективов коренных малочисленных народов Севера (КМНС) в городах России и показы коллекций одежды от модельеров поможет сохранить культуру коренных жителей Севера. Такое мнение высказали участники сессии "Сокровища Севера и Дальнего Востока: новые возможности этнокультурного диалога коренных малочисленных народов России", которая прошла в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) на площадке дома "Душа России. Север".

"Для сохранения культуры народов Севера надо проводить больше концертов наших национальных коллективов в городах России. Например, сделать проект "Народы Севера жителям новых территорий России". Сделать какой-нибудь кочевой выездной тур наших артистов на Донбасс. <…> Также стоит подумать об организации такого выступления в концертном зале Кремля. <…> Тогда многие в России узнают культуру северных народов, поймут насколько она многообразна", - сообщила вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России Нина Вейсалова.

По словам ведущего специалиста управления корпоративных отношений компании "Сахалинская энергия" Юлии Завьяловой, сохранение культуры коренных народов Севера можно продвигать через модную индустрию. "Сегодня много мастеров среди народов Севера, которые активно добавляют в одежду какие-то орнаменты, используют национальные материалы. Их продукция пользовалась бы спросом, но о ней мало кто знает. Мода - это один из способов сохранить культуру этих народов", - сказала Завьялова.

Сохранению культуры коренных народов Севера сегодня помогает участие представителей КМНС в выставке "Сокровища Севера. Мастера и художники России", которая проходит на ВДНХ. Директор выставки Николай Кадышев на сессии отметил, что в проекте принимают участие 95% регионов, где проживают КМНС. "На выставке представители коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока могут показать достижения в области развития и сохранения культуры и традиционных художественных промыслов. <…> В рамках мероприятия проходят фестивали, конкурсы, выступление различных коллективов", - сказал Кадышев.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года под девизом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.