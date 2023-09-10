Фильм "Дд/Шостакович" Алексея Учителя выйдет также в формате четырехсерийного сериала

Подбор актеров пока продолжается, сообщил режиссер

СОЧИ, 10 сентября. /ТАСС/. Фильм "Дд/Шостакович" режиссера Алексея Учителя выйдет в формате полнометражного фильма и четырехсерийного сериала. Об этом Учитель рассказал в беседе с ТАСС.

"Скорее всего Шостакович выйдет в формате как фильма, так и четырехсерийный вариант. Хочу сделать сериал, потому что это такой своеобразный кинороман, который позволяет не втискиваться в два часа, а сделать что-то шире", - сказал он в кулуарах фестиваля онлайн-кинотеатров "Новый сезон".

Подбор актеров в фильм пока продолжается, однако актер на главную роль уже утвержден. "Шостаковича я уже утвердил, но говорить пока не буду. Единственное, скажу, что будет сочетание в касте как известных, так и совсем неизвестных актеров. Я так и хотел", - добавил Учитель.

По словам режиссера, основной съемочный блок пройдет в конце февраля.

Лента покажет XX век с точки зрения Шостаковича. Ранее Учитель отмечал, что фильм не задумывается как полностью биографический, в нем найдут отражение обстоятельства жизни композитора, повлиявшие на его музыку и судьбу.

Музыкальным руководителем в фильме выступит художественный руководитель труппы Мариинского театра народный артист России Валерий Гергиев. Дирижировать на съемках в оперных сценах будет дирижер московского театра "Геликон-опера" Филипп Селиванов, рассказали создатели картины во время защиты проекта.

Фестиваль "Новый сезон" проходит на сочинском курорте "Роза Хутор" с 7 по 12 сентября. В рамках фестиваля крупнейшие российские платформы Start, Kion, Okko, "Кинопоиск", Premier, "Иви" и Wink представляют главные премьеры сезона 2023-2024.