На ВЭФ состоялся первый в мире симфонический концерт с искусственным интеллектом

Нейросеть импровизировала на основе той информации, которую получала от партитуры музыканта Петра Дранги, рассказал главный эксперт по технологиям управления экспериментальных систем машинного обучения Сбербанка Алексей Минин

ЧИТА, 10 сентября. /ТАСС/. Концерт с участием искусственного интеллекта впервые в мире прошел в рамках культурной программы Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке, передает корреспондент ТАСС.

Симфонию №1, написанную музыкантом и композитором Петром Дрангой и получившую название "Космос", нейросеть от "Сбера" исполнила вместе с Большим симфоническим оркестром на Приморской сцене Мариинского театра.

"Я считаю, что какие-то вещи - например, наше взаимодействие с искусственным интеллектом - мы не можем отменить, это то, что в будущем нас всех ждет. <...> Поэтому и родилась идея сочинить симфонию "Космос", в которую интегрирован искусственный интеллект. Это ни в коем случае не соревнование, не батл, а именно сотрудничество, тандем", - сказал Дранга журналистам после концерта.

Симфония написана в классической структуре и состоит из четырех частей. В ней прозвучали партии, в которых нейросетевая модель "Сбера" SymFormer управляла экспрессивностью исполнения с помощью виртуального синтезатора. В третьей и четвертой частях зрители услышали импровизацию от нейросети в режиме реального времени.

Технология нейромузыки

"Уникальность этого события в том, что нейросеть в режиме реального времени импровизировала на основе той информации, которую она получила от партитуры Петра", - объяснил главный эксперт по технологиям управления экспериментальных систем машинного обучения Сбербанка Алексей Минин.

Как рассказали организаторы концерта, сначала нейросеть получает информацию о стиле и генерирует несколько вариантов структуры будущей композиции. На втором этапе создается несколько вариантов произведения, соответствующих заданному стилю. Затем модель-ранжировщик выбирает, какие из вариантов наиболее удачны и максимально соответствуют описанию стиля и структуры композиции. "Это модель, которая генерирует нотный текст, а мы потом с помощью специально разработанного синтезатора в режиме реального времени озвучивали ноты, которые нейросеть генерировала", - добавил Минин.

"Это было интегрировано достаточно свободно, очень аккуратно, ненавязчиво. Симфонию писал я, и хотелось, чтобы она включала небольшое присутствие искусственного интеллекта. <...> Есть флейта, валторна, а есть искусственный интеллект. Небольшое дополнение. <...> В случае симфонии это эксперимент, который закончился вполне удачно", - подвел итог Дранга.

Отличием игры искусственного интеллекта является ее неповторимость. В следующий раз нейросеть предложит другой вариант мелодии, добавил музыкант.

"Мы всегда подхватываем самые новаторские, самые интересные идеи. Поэтому, когда инициаторы концерта к нам обратились, мы с удовольствием предоставили им возможность стать самым ярким событием фестиваля культуры ВЭФ "Владивостокские сезоны". <...> Мы еще раз показали, что мы - не только страна, музыку и искусство которой всегда любили и уважали в мире, но и высокотехнологичная страна", - сказала Екатерина Иванова, руководитель дирекции творческих проектов Фонда Росконгресс.

О форуме

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.