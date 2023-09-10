В Псково-Печерском монастыре началась реставрация Башни нижних решеток XVI века

Объект расположен в 50 км от Пскова вблизи границы с Эстонией

ПСКОВ, 10 сентября. /ТАСС/. Реставрация "Башни Нижних решеток" XVI века началась в Псково-Печерском монастыре, который является одним из древнейших и самых крупных в России мужских монастырей. В древности это оборонительное сооружение защищало монахов обители от осад войск ливонского ордена, сообщила пресс-служба АНО "Возрождение объектов культурного наследия в Пскове".

"В Псково-Печерском монастыре специалисты приступили к реставрации башни Нижних решеток. Авторский надзор и научное руководство за реставрационными работами осуществляет архитектор из Санкт-Петербурга М. Фриновский. Башня построена в середине XVI века. Являлась оборонительной и защищала монахов от осад ливонских рыцарей", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, объект культурного наследия федерального значения "Башня Нижних решеток" входит в ансамбль построек Псково-Печерского монастыря. Инициатором устройства крепостных стен и башен в монастыре был иеромонах Корнилий, впоследствии казненный Иоанном Грозным.

О монастыре

Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь находится в 50 км от Пскова вблизи границы с Эстонией. На территории обители расположены карстовые пещеры, которые представляют собой комплекс подземных галерей-улиц с пещерной церковью Воскресения Христова. Пещеры также являются монастырским кладбищем, по примерным подсчетам, там покоятся более 10 тыс. человек. Ежегодно Псково-Печерский монастырь и его святыни привлекают множество паломников и туристов из России и многих других стран.