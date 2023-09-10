Сериал по сценарию Сергея Минаева представили на фестивале "Новый сезон"

Он выйдет в сезоне 2023-2024 в онлайн-кинотеатре "Иви"

СОЧИ, 10 сентября. /ТАСС/. Премьера сериала "Золотое дно" по сценарию Сергея Минаева состоялась на фестивале онлайн-кинотеатров "Новый сезон". Минаев выступил в проекте не только сценаристом, но и фактически был его шоураннером, рассказал ТАСС продюсер проекта Вадим Соколовский.

"Самое главное в этом проекте - сценарий Сергея Минаева. [Минаев] принимал самое активное участие в проекте, фактически - именно он шоураннер этого сериала. Он полностью участвовал и в процессе кастинга, и в утверждении локаций, одежды, реквизита. Он был вовлечен абсолютно, поэтому мы представляем этот проект как сериал Сергея Минаева", - сказал он.

По словам Соколовского, Минаев очень хорошо знает среду, о которой рассказывает сериал. "Это среда, которую он хорошо изучил, которую впервые вывел в "Духless", а сейчас это новая итерация его знаний про эту среду", - добавил он.

По сюжету после смерти Алексея Градова (Ростислав Бершауэр), владельца крупного строительного холдинга, его наследники вступают в борьбу с бывшим чиновником за миллиардное состояние. Противостояние возглавляет отец Градова (Алексей Гуськов), который также берет в союзники любовницу погибшего сына и по совместительству бывшего финансиста компании - Надежду (Юлия Снигирь).

В сериале также снимались Павел Попов, Юлия Франц, Виктория Маслова, Игорь Гордин, Наталья Вдовина. Производством проекта занимается продюсерская компания "Среда". Он выйдет в сезоне 2023-2024 в онлайн-кинотеатре "Иви".

Фестиваль "Новый сезон" проходит на сочинском курорте "Роза Хутор" с 7 по 12 сентября. В рамках фестиваля крупнейшие российские платформы Start, Kion, Okko, Кинопоиск, Premier, "Иви" и Wink представляют главные премьеры сезона 2023-2024.