Кончаловский поддержал решение Юлия Гусмана не проводить "Нику" осенью 2023 года

Как считает президент Российской академии кинематографических искусств "Ника", сейчас "лучше подождать"

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Президент Российской академии кинематографических искусств "Ника" Андрей Кончаловский поддержал решение не проводить торжественную церемонию вручения премии этой осенью. Об этом он сообщил ТАСС.

Ранее о таком решении ТАСС сообщил художественный руководитель "Ники" Юлий Гусман. По его словам, к прежнему формату вручения премии планируется вернуться весной 2024 года.

Кончаловский отметил, что пока не может назвать точную дату проведения церемонии вручения "Ники". "Это сложно решить, - пояснил режиссер. - Есть много вопросов, которые не решены сейчас с "Никой". Но мы держимся, надо просто подождать чуть-чуть. Тем более сейчас, пока идет [специальная] военная операция, довольно сложно. Лучше сейчас подождать", - сказал он.

"Ника" - российская кинематографическая премия. Вручается ежегодно за российские фильмы, вышедшие в прокат в год, предшествующий церемонии награждения. Была учреждена секретариатом Союза кинематографистов СССР в 1988 году по инициативе режиссера Юлия Гусмана. Первая церемония вручения премии состоялась 17 декабря 1988 года.