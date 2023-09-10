В Театре им. Моссовета в новом сезоне поставят спектакли Марчелли, Кончаловский и Яцко

Художественный руководитель Евгений Марчелли напомнил, что в юбилейный сезон театр выпустил 10 премьер

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Театр им. Моссовета в новом, 101-м, сезоне обещает около 10 премьер на Основной сцене и сцене "Под крышей". Об этом объявил на сборе труппы художественный руководитель театра Евгений Марчелли.

"Перевалили 100-летний рубеж и открываем следующее столетие. <…> Это очень почетно, трогательно и торжественно", - открыл сбор труппы худрук.

Он напомнил, что в юбилейный сезон театр выпустил 10 премьер. А в новом сезоне премьеры готовят на Основной сцене режиссеры Евгений Марчелли, Андрей Кончаловский и Игорь Яцко, на сцене "Под крышей" - Анна Галинова, Татьяна Родионова и Юрий Еремин. Художественный руководитель уже 16 сентября представит премьеру спектакля "Бременские музыканты", в котором заняты Екатерина Гусева, Валерий Яременко, Виталий Кищенко, Алексей Трофимов и другие артисты. Также в этом сезоне он планирует поставить "Тартюф" по Жан-Батисту Мольеру и спектакль "Шолохов. Незаконный" по Захару Прилепину (автором инсценировки выступит Елена Исаева).

Андрей Кончаловский планирует представить сразу две премьеры: новую редакцию спектакля "Чайка" по Антону Чехову и "Макбет" по Уильяму Шекспиру. Игорь Яцко обратится к Александру Пушкину, его "Пиковую даму" зрители увидят 11 ноября. В спектакле заняты Валентина Талызина, Александр Яцко, Станислав Бондаренко, Андрей Анкудинов и другие артисты. Репертуар сцены "Под крышей" пополнят спектакли "Гадюка" по Алексею Толстому в постановке Анны Галиновой, "Замужняя невеста" по Александру Грибоедову режиссера Татьяны Родионовой. Кроме того, на этой площадке новый спектакль поставит Юрий Еремин, название постановки пока не разглашается.

Андрей Кончаловский, взяв слово, предложил коллегам делать больше для города и поставить пьесу о Москве, обратиться к произведениям советского периода. "Может быть, там найти какую-то пьесу, которая бы пошла сейчас. Я думаю, что люди это примут", - сказал Кончаловский. Режиссер поздравил труппу и сотрудников театра с открытием сезона. "Сегодня очень торжественный день. Мы начинаем еще один сезон. Нам уже 100. Кто-то сказал, что право родиться есть у всех, но право дожить до 100 - у немногих", - отметил Кончаловский.

Премия Завадского

На открытии сезона лучшим актерам и сотрудникам вручили премию Завадского в номинациях "За высокие профессиональные достижения, активный, добросовестный и эффективный труд в различных цехах и подразделениях театра, направленный на совершенствование и развитие театра по итогам театрального сезона", "Наиболее яркие актерские работы в премьерных спектаклях театра по итогам театрального сезона, а также за неординарные профессиональные достижения и показатели по итогам театрального сезона", "За честь и достоинство". Лауреаты были выбраны творческим советом театра. Среди награжденных - артисты Валерий Яременко, Евгения Крюкова, Мария Кнушевицкая, замдиректора Виктор Лозовский и другие.

Коллеги почтили память умершей в июле 2023 года народной артистки РСФСР Нины Дробышевой. Также на сборе труппы было объявлено, что в театре будут открыты мемориальные кабинеты бывших художественных руководителей Юрия Завадского и Павла Хомского. Коллектив открывает сезон вечером спектаклем "Страницы истории. Моссовет 100 лет", выпущенным к юбилею театра. В постановке занята практически вся труппа.