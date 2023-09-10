На фестивале под Архангельском выбрали самую длинную и красивую бороду

Во время праздника также прошли конноспортивные состязания по старинным правилам

АРХАНГЕЛЬСК, 10 сентября. /ТАСС/. Этнокультурный фестиваль "Борода" завершился в самом большом в России музее под открытым небом "Малые Корелы" под Архангельском, его посетили более 5 тыс. человек, сообщила ТАСС заведующая отделом этнографических программ и массовых мероприятий музея Юлия Волова.

Словом "борода" на севере называют последний несжатый пучок на поле, отсюда и название фестиваля.

"9 сентября у нас было более 2 тыс. посетителей, сегодня - около 3 тыс., может и больше. В рамках фестиваля прошел конкурс бородачей. Самое приятное, что были и участники конкурса прошлого года, но победители все новые. Самая длинная борода оказалась 10 вершков, вершок 4,5 см. Победитель Михаил Егоров", - рассказала Волова.

Скачки, рисунки и конкурс караваев

Во время фестиваля прошли конноспортивные соревнования. "В старину скачки называли скакалки. Например, состязание, когда всадники едут на скорость, доезжают из пункта А в пункт Б и вытаскивают из воды яблоко зубами", - рассказала Волова. Во втором конкурсе наездники должны были провезти в ложке яйцо и не уронить его. В третьем участники соревновались в скачках по полю.

После скачек на фестивале подвели итоги конкурса детско-юношеского творчества "Штрихи к портрету лошади", на который поступило более 180 работ. Посетителям музея показали обряды "Закармливание лошадей овсом" и "Сбор на пахоту", гостей угощали ячневой кашей и чаем из северных трав. Участники фестиваля вместе с артистами собирали урожай картофеля и стали участниками шествия на помол зерна к мельнице.

На фестивале выбирали лучшие караваи области. Во всех номинациях: традиционный, современный, фантазийный каравай, победил Северодвинский хлебокомбинат, ему же достался приз зрительских симпатий. Традиционный каравай мастера сделали свадебный с лебедями, а фантазийную композицию назвали "Детство помора" с медвежатами и козулями на шпажках. Козули - это традиционные вырезные архангельские пряники с росписью.

Завершился фестиваль концертом Государственного академического Северного русского народного хора.