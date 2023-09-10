В Приамурье на фестивале кино и театра "Амурская осень" представят 33 премьерных фильма

Из них 23 кинокартины будут короткометражными

БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 сентября. /ТАСС/. Премьеры 10 полнометражных и 23 короткометражных фильмов пройдут на XXI открытом фестивале кино и театра "Амурская осень", который стартовал в Приамурье. Об этом сообщили ТАСС в дирекции фестиваля.

"Все кинопоказы, заявленные в конкурсе полного и короткого метра - это российские премьеры, которые покажут впервые в России" - сообщили в дирекции. В 2023 году в рамках фестиваля пройдет пять конкурсов, на которых оценят 10 полнометражных и 23 короткометражных фильмов, 9 спектаклей, 7 незавершенных проектов и конкурс сценариев.

Церемония открытия в областной филармонии традиционно началась со звездной дорожки, по которой прошлись авторы работ конкурса, а также сценаристы, продюсеры, артисты театра и кино. Среди них были актриса Дарья Мороз, которая приехала всего на сутки, чтобы сыграть главную роль в постановке "Фрида", Оскар Кучера, Владислав Канопка, Анастасия Денисова, Максим Колосов, Андрей и Илья Носковы, Оксана Сташенко. Впервые в Приамурье приехал репертуарный театр из Санкт-Петербурга "Приют комедианта". Труппа привезла спектакли "Вий", "Женитьба Бальзаминова" и "Хорошо. Очень!". Кроме российских участников свои произведения представят режиссеры из Китая и Японии. Сюжеты конкурсных работ до начала показа не раскрываются.

Каждый конкурс будет оценивать свое жюри. В числе экспертов - генеральный директор "Москино" Наталья Мокрицкая, продюсер Максим Добромыслов, народный артист России Валерий Баринов, актер, продюсер Егор Корешков, актриса Ольга Красько.

Как и в прошлые годы Гран-при фестиваля будет иметь денежный эквивалент. Гран-при имени Валерия Приемыхова в полнометражном конкурсе - 150 тыс. рублей, Гран-при в короткометражном конкурсе - 50 тыс. рублей, лучший проект "Перспектива" в лаборатории - 20 тыс. рублей. Также традиционно 20 победителей конкурса получат статуэтки журавлей.

"Амурская осень" - единственный российский фестиваль, на котором проходит конкурс антрепризных спектаклей. В этом году XXI Открытый российский фестиваль кино и театра "Амурская осень" проходит с 10 по 17 сентября. Мероприятие приурочили к 165 юбилею Приамурья и юбилейным датам известных кинематографистов-амурчан Леонида Гайдая и Валерия Приемыхова. Спектакли и творческие вечера пройдут в 12 муниципалитетах.