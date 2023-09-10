Умер актер Андрей Шаронов

Ему было 72 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Актер театра и кино Андрей Шаронов умер в Санкт-Петербурге в возрасте 72 лет. Об этом сообщила на странице во "ВКонтакте" режиссер Александра Лабецкая.

"Вчера, 9 сентября 2023 года, ушел из жизни наш дорогой и любимый мастер, Андрей Валерьевич Шаронов. Человек, который привил всех своих студентов уникальной Шароновской вакциной культуры, любви к искусству и уважению к профессии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что о дате и месте прощания будет известно в ближайшие дни.

Шаронов родился 2 июля 1951 года. В 1972 году окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ныне - Российский государственный институт сценических искусств).

Среди его работ в кино - роли в фильмах "Это было за Нарвской заставой" (1981), "Жить сначала" (2009), а также в сериале "Такая работа".

Шаронов преподавал в Санкт-Петербургском государственном университете культуры и искусств.