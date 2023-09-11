В Севастополе Театр Российской армии показал 12 спектаклей на гастролях

Также провели 10 мероприятий, среди которых вечер-посвящение Героям России "Наши маяки", творческая встреча с народной артисткой РСФСР Алиной Покровской, концертные программы для военнослужащих

СЕВАСТОПОЛЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Центральный академический театр Российской армии (ЦАТРА) Министерства обороны РФ завершил гастроли в городе-герое Севастополе, всего было показано 12 спектаклей и проведено 10 мероприятий. Об этом сообщили в военном ведомстве.

"С 1 по 9 сентября 2023 года в городе-герое Севастополе с огромным успехом состоялись гастроли Центрального академического театра Российской армии. За 9 дней было показано 12 спектаклей и проведено 10 мероприятий, среди которых вечер-посвящение Героям России "Наши маяки", творческая встреча с народной артисткой РСФСР Алиной Покровской, концертные программы для военнослужащих различных родов войск, участников специальной военной операции и нахимовцев", - сказал директор ЦАТРА Иван Чурсин. Закрывал гастроли спектакль "Женитьба" в постановке заслуженного деятеля искусств Республики Крым Юрия Маковского.

Как уточнили в Минобороны, 1 сентября в городе прошла пресс-конференция с народной артисткой РСФСР Алиной Покровской, народными артистами России Ольгой Богдановой и Артемом Каминским, заслуженным артистом России, врио главного режиссера Андреем Бадулиным, заместителем директора по творчеству Миленой Авимской. "Приезжаем достаточно часто и, правда, чувствуем себя как дома! С большим трепетом вспоминаем 2014 год: сразу после возвращения Крыма давали концерт в Доме офицеров и "мы - ваши, вы - наши" было основным лейтмотивом, настоящее братание", - рассказала Богданова.

Покровская, которая родилась в Донецке, отметила, что также рада приезжать в Севастополь, в Крым. "Сейчас очень тревожно, и меня волнует все происходящее. Но верю, все закончится так, как должно кончиться - справедливостью, и наша земля расцветет еще краше", - добавила Покровская.

Гастроли ЦАТРА

В Античном театре музея-заповедника "Херсонес Таврический" 1 сентября состоялся первый спектакль на музыку Максима Дунаевского "Летучий корабль". 2 сентября состоялся вечер-посвящение Героям России, собравший 800 зрителей в зале Дома офицеров Черноморского флота (ЧФ). С 2 по 5 сентября на сцене Театра имени Б. А. Лавренёва и в Доме офицеров при аншлаге прошли спектакли "Дом под снос", "Главная роль", "Когда я вернусь". Спектакль "Серая зона" о событиях в Донбассе был показан на благотворительной основе на Малой сцене Севастопольского академического театра имени А. В. Луначарского, который посетили ветераны, юнармейцы и волонтеры, в Крымскотатарском государственном академическом музыкально-драматическом театре города Симферополя.

Для кадетов Нахимовского военно-морского училища и курсантов ВВМУ имени П. С. Нахимова 6 сентября прошел творческий вечер Покровской. Также 6 сентября на сцене Театра имени Б. А. Лавренёва состоялся спектакль "Женитьба". Заместитель командира Крымской военно-морской базы, капитан 1-го ранга Сергей Кондрашкин вручил коллективу театра благодарственное письмо от командования ЧФ. На протяжении всего времени гастролей артисты вели активную концертную деятельность: выступили с концертной программой в городе Феодосии для десантно-штурмового полка и для десантников и авиационного гарнизона в поселке Кача, в филиале 1 ФГБУ "1472 ВМКГ" имени Н. Пирогова, на 14-м причале для 30-й дивизии надводных кораблей, 810-й отдельной бригады морской пехоты, на плацу военного аэродрома "Бельбек".