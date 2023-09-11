В Петербурге откроется фестиваль спектаклей с тифлокомментированием

Постановки пройдут в Молодежном театре на Фонтанке, в Театре имени Ленсовета и в театре "На Литейном", а также в Добром театре, Особняк.Театре и Упсала-Цирке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Постановка "Ревизор" в Театре эстрады имени Аркадия Райкина откроет Фестиваль спектаклей с тифлокомментированием и переводом на русский жестовый язык в Санкт-Петербурге. Он продлится до конца сентября, в программе - 16 спектаклей на разных площадках, а также первая в России зрительская конференция любителей театра с нарушениями зрения, сообщается на сайте городского комитета по культуре.

"Для Театра эстрады одновременное присутствие в зрительном зале незрячих и неслышащих людей - практика уже регулярная, но комедия Гоголя будет сыграна в таком формате впервые, - рассказали в комитете, при поддержке которого проводится событие. - Фестиваль продлится до 30 сентября и продолжит свой путь по шести городским площадкам. Спектакли пройдут в Молодежном театре на Фонтанке, в Театре имени Ленсовета и в театре "На Литейном", а также в Добром театре, Особняк.Театре и Упсала-Цирке".

Отмечается, что в церемонии открытия 11 сентября примут участие руководители петербургских театров, Библиотеки для слепых и слабовидящих, представители комитета по культуре Петербурга, общественных организаций инвалидов, тифлокомментаторы и переводчики жестового языка. Разговор пойдет о масштабировании доступной среды и результатах взаимодействия творческих коллективов и зрителей с особенностями зрения и слуха.

Спектакли-участники фестиваля относятся к разным жанрам и стилям, они адресованы зрителям всех возрастов. На каждом из спектаклей для людей с инвалидностью по слуху и зрению, а также для сопровождающих незрячих зрителей выделяются бесплатные места.

Важной частью программы фестиваля станет первая в стране зрительская конференция любителей театра с нарушениями зрения. Она пройдет 27 сентября в Государственной библиотеке для слепых и слабовидящих. Как отмечают организаторы, мероприятие предоставит возможность в комфортной обстановке обсудить спектакли и театральное искусство, высказать свое мнение о постановках и развитии доступной среды, а также встретиться с тифлокомментаторами.