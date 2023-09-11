Артисты из Узбекистана представили в Москве спектакль "Лазги"

Премьера состоялась на исторической сцене Государственного академического Большого театра

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Премьера балетного спектакля "Лазги. Танец души и любви" в исполнении артистов Национального балета Узбекистана состоялась в воскресенье на исторической сцене Государственного академического Большого театра (ГАБТ) в Москве.

Это был уже второй показ спектакля в России. В июне "Лазги" был представлен на сцене Александринского театра в Санкт-Петербурге.

Первые зрители начали прибывать в Большой театр примерно за час до начала мероприятия, среди ценителей искусства было много молодых людей. В ожидании спектакля они могли пройтись по историческим интерьерам театра или посмотреть выставки, посвященные деятельности артистов, карьера которых была связана с ГАБТ.

"Для Большого театра это что-то новое: новые краски, нестандартная постановка, костюмы, непривычные для Большого театра. Хотелось бы приобщиться к узбекской культуре, понимать и видеть ее. Они знают нашу культуру, мы хотим знать их", - поделилась в беседе с корреспондентом ТАСС одна из зрительниц.

Среди зрителей можно было увидеть председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко, генерального секретаря СНГ Сергея Лебедева, министров культуры и финансов РФ Ольгу Любимову и Антона Силуанова, а также спецпредставителя президента России по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого.

О деталях подготовки спектакля

"Лазги" соединяет в себе искусство одноименного древнего танца и современную хореографию. "Этот спектакль настолько насыщен всем новым, начиная от хореографии, необычного сюжета, музыки, декораций. <...> Этот сюжет для зрителя рождается сам", - рассказала журналистам перед выступлением исполнительница роли Души, заслуженная артистка Узбекистана, ведущая солистка Государственного академического Большого театра оперы и балета им. Алишера Навои Надира Хамраева. По ее словам, этот спектакль - "необыкновенный подарок" для артистов и технического персонала.

"Сложности [во время подготовки спектакля], конечно, были, так как мы классические артисты балета, и в наше время современный танец не преподавался в училище. Нам было немного сложно настраиваться, подходить к этому", - признался исполнитель партии Шамана, ведущий солист Большого театра им. Навои Радион Исянов. Он также отметил, что композитор "Лазги", бывший артист балета Дэвидсон Джаконелло сочинял музыку, непосредственно наблюдая за движениями танцоров на сцене.

Руководитель проекта, председатель Фонда развития культуры и искусства Узбекистана при правительстве республики Гаянэ Умерова сообщила журналистам, что подготовке спектакля предшествовали долгие поиски необходимых для его воплощения профессионалов. "В течение года мы подбирали специалистов, которые могли бы нам помочь работать с танцем, которому более 3 тыс. лет. И мы собирали буквально по всей стране, в частности в Хорезме, где этот танец зародился, специалистов в области танца, а также зороастризма, так как этот танец вышел из него", - подчеркнула она.

Умерова добавила, что выбор иностранцев (в частности, хореографа и композитора) для разработки самого балетного спектакля был обусловлен желанием собрать команду, которая могла бы "посмотреть на Узбекистан с другой точки зрения".

О приеме постановки

Спектакль "Лазги" рассказывает историю о путешествии из прошлого в будущее олицетворяющей традиции народа Узбекистана души, а также любви, следующей за ней через все эпохи.

Каждый новый танец, показанный на сцене, зрители встречали аплодисментами. "Я нахожусь под большим впечатлением. Потрясающая труппа Национального балета Узбекистана, совершенно уникальная сценография, работа света, музыка, этот танец души и любви настолько яркий, настолько глубокий и в то же время пронизанный национальным колоритом", - поделилась с журналистами после премьеры Матвиенко.

Она также сообщила, что обсудила с автором идеи спектакля Саидой Мирзиёевой, которая посетила премьеру в Большом театре, возможность новых показов "Лазги" в России. В то же время Умерова отметила, что в дальнейшем этот проект должны показать во Франции и Германии.

О спектакле "Лазги"

Спектакль Национального балета Узбекистана был впервые представлен публике в 2021 году. В основу балета, как отмечают его создатели, положена история о любви к танцу и самой жизни. Спектакль сочетает красочность и чувственность, традиции и современность, энергию и глубокий символизм. Танец сопровождает звучание народных музыкальных инструментов, световая партитура, использованы новейшие сценические технологии.

Балет создала международная команда. Музыку написал Джаконелло, за декорации и световые эффекты отвечает японская мультимедийная художница Йоко Сеяма. Автором либретто и хореографом-постановщиком выступил Рауль Раймондо Ребек - немецкий танцовщик, балетмейстер Дортмундского балета и художественный руководитель NRW Junior Ballet. Художник по костюмам - российский дизайнер Фрол Буримский.

Спектакль "Лазги" уже показывали на нескольких международных площадках, в том числе в Дубае, турецких Стамбуле и Бурсе, немецком Дортмунде.