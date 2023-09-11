"Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы" уступил лидерство в кинопрокате в России

На первом месте оказался фильм ужасов "Проклятие монахини 2", на втором - комедия "Праздники"

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Французский анимационный фильм "Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы» уступил лидерство кинопроката в РФ, собрав 37,8 млн рублей за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют данные портала Kinobusiness за период с 7 по 10 сентября.

Первую строчку рейтинга занял фильм "Проклятие монахини 2", собрав 41 млн рублей в прокате в странах СНГ. Отмечается, что данные представлены без учета России и Белоруссии.

Вторую строчку заняла отечественная комедия "Праздники", вышедшая в прокат 7 сентября и собравшая 39,5 млн рублей. Главная героиня картины Наталья Пыжова узнает об изменах мужа, а также о том, что ее дочери несчастливы со своими женихами. Семья собирается вместе на торжество, и становится понятно, что эти праздники либо окончательно разрушат семью, либо сделают ее крепче. Режиссером фильма стал Борис Дергачев, а главные роли исполнили Мария Аронова, Виталий Хаев, Анастасия Калашникова, Яна Енжаева и другие.

Мультфильм "Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы", официальная премьера которого состоялась в России 17 августа, удерживал лидерство в российском кинопрокате с середины августа. Лента, занявшая в эти выходные третью строчку, рассказывает о девочке Маринетт и ее однокласснике Адриане - учащихся обычной французской школы. Когда городу угрожает опасность, Маринетт превращается в супергероиню Леди Баг, а Адриан - в Супер-Кота.