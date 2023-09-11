У сериала "Каменская" может появиться ремейк

По словам писательницы Александры Марининой, сценарии нового проекта были готовы еще три года назад

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Российский детективный сериал "Каменская" по мотивам одноименного литературного цикла писательницы Александры Марининой может получить ремейк. Сценарии нового проекта были готовы еще три года назад, но из-за ковида съемки так и не начались, сообщила Маринина в интервью ТАСС.

"Идея сделать ремейк по "Каменской" не нова, сценарии уже были написаны три года тому назад. Я помню, что мне их присылали и они мне очень понравились. Но в связи с началом ковидных ограничений, которые очень сильно повлияли на финансы, а потом в связи с другими событиями, начало съемок все переносилось и переносилось, и пока, насколько мне известно, они не начались. Но идея такая уже родилась, есть команда, которая над этим работает", - сказала писательница.

Сериал "Каменская" впервые вышел в телеэфире в конце 1999 года. Роль главной героини - сотрудницы Московского уголовного розыска Анастасии Каменской - исполнила Елена Яковлева. Сериал снят по мотивам детективных романов Марининой, которая также работала в правоохранительных органах. Первая книга Марининой о Каменской вышла в начале 1990-х. Сериал "Каменская" завершился в 2011 году спустя шесть сезонов.

Детективный цикл о Каменской насчитывает более 30 книг, последний на сегодняшний день роман "Дебютная постановка" вышел в этом году. Говоря о том, как изменилась героиня за 30 лет существования, Маринина отметила, что теперь Каменская стала более уверенной в себе.

"Она перестала быть страшно неуверенной в себе, перестала бояться критических замечаний со стороны начальства. Перестала бояться сделать ошибку, потому что за свою жизнь они их столько сделала, что уже умеет с этим жить. Если 30 лет назад она ничего этого не понимала и страшно боялась сделать неверный шаг, вздрагивая от каждого взгляда, то сейчас, когда ей уже 63 года, бояться она перестала", - сказала писательница.