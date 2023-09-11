В Москве пройдет первый в России форум кино и литературы "Читка 2.0"

Форум проведут с 24 по 26 ноября

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Форум "Читка 2.0", объединивший направления кино и литературы, пройдет в Москве с 24 по 26 ноября. Он станет продолжением фестиваля "Читка", который состоялся в 2019 году, сообщили ТАСС его организаторы.

"С 24 по 26 ноября в Москве пройдет форум кино и литературы "Читка 2.0", который станет главным событием, объединяющим две креативные индустрии. Форум представит проекты экранизаций российских книг в кино и сериалах, а также эксклюзивные книжные новинки с потенциалом выхода на экраны", - сказали в оргкомитете.

Новый форум является продолжением фестиваля "Читка", который прошел в 2019 году и впервые зафиксировал тренд на экранизации в кино и на телевидении. "С развитием производства оригинального контента не только для телевидения, но и онлайн-платформ этот тренд стал еще более заметен - экранизации книжных новинок-бестселлеров обретают популярность и новые форматы. Переживает свое второе рождение современная подростковая литература, находя продолжение в кино", - подчеркнули организаторы.

В форуме примут участие ведущие представители сериальной и киноиндустрии, продюсеры, независимые продакшены, онлайн-кинотетары и ключевые игроки литературного рынка. Ежегодно форум будет выбирать основную тему - в этом году фокус направлен на молодежную и комедийную литературу. Кроме индустриальной части, в рамках форума пройдут образовательные лекции и семинары, которые смогут посетить студенты профильных вузов.

В конкурсную программу вошли находящиеся в производстве экранизации, а также проекты, разработка которых уже завершена. Оценивать работы будет профессиональное жюри, которое вручит призы в номинациях "Самая ожидаемая сериал-экранизация", "Самая ожидаемая киноэкранизация", "Самый интересный проект в разработке" и "Экранизация года". Заявки в конкурсную программу принимаются до 25 октября, главное условие - наличие литературных прав на произведение.

Деловая программа форума также включает два питчинга. На одном будут представлены сериальные и кинопроекты, готовые к производству и находящиеся в поиске партнеров. На другом - издательства и литературные агентства, которые расскажут об эксклюзивных новинках с открытыми правами на экранизацию. "Основной задачей форума станет построение бизнес-диалога между издательствами, литературными агентствами и авторами с представителями производства аудиовизуального контента, а также формирование более точного профессионального запроса на поиск литературы, подходящей для экранизации", - отметили организаторы.