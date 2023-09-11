В Петербурге установят памятник классику туркменской литературы Махтумкули Фраги

Монумент будет располагаться в историческом центре

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Памятник туркменскому поэту и мыслителю Махтумкули Фраги установят в историческом центре Санкт-Петербурга. Как сообщила пресс-служба администрации Санкт-Петербурга, об этом сказал губернатор Петербурга Александр Беглов на встрече с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым в рамках официального визита петербургской делегации в Ашхабад.

"Александр Беглов отметил, что решается вопрос с установкой в Петербурге памятника великому классику туркменской литературы Махтумкули Фраги. В феврале этого года Петербург посетила делегация Министерства культуры Туркменистана. Для памятника выбрано место в историческом центре", - говорится в сообщении.

Беглов на встрече отметил, что сотрудничество Петербурга и Туркмении успешно развивается в торгово-экономической, образовательной, научной и культурной сферах. В прошлом учебном году в петербургских вузах обучались более тысячи студентов из Туркменистана. Достигнуты договоренности о создании совместного Российско-Туркменского университета. Инициативная группа петербургских ученых выступила с предложением по созданию Туркменского института электроники и нанотехнологий имени Жореса Алферова.

В 2024 году будет отмечаться 300-летие со дня рождения Махтумкули Фраги. Туркменский поэт и философ второй половины ХVIII века, который считается основоположником литературного туркменского языка, родился в 1724 году. Международная организация тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) в 2022 году на заседании в турецком городе Бурса объявила 2024 год "Годом великого поэта и мыслителя тюркского мира - Махтумкули Фраги".

Своим творчеством Махтумкули Фраги усилил роль разговорного языка в поэзии, а также отказался от традиционной арабо-персидской метрики в пользу силлабической системы. Его стихи и поэмы передавались устно музыкантами и сказителями, а публиковаться стали в первой половине XIX века. В честь него в Туркмении ежегодно 18 мая отмечается День возрождения, единства и поэзии Махтумкули Фраги, который является выходным днем.