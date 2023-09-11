Автор любовных романов Ася Лавринович станет гостем форума "Книжная Сибирь" в Новосибирске

Мероприятие пройдет с 15 по 17 сентября

НОВОСИБИРСК, 11 сентября. /ТАСС/. Писательница Ася Лавринович, известная янг-эдалт романами о любви, станет гостем крупнейшего книжного форума РФ "Книжная Сибирь", который будет проходить в Новосибирске с 15 по 17 сентября. Об этом сообщила в пресс-центре ТАСС директор Новосибирской государственной научной библиотеки (НГОНБ) Светлана Тарасова.

"Большой интерес к нашей ярмарке проявило издательство "Эксмо", они предложили привезти Асю Лавринович. Она - автор романов о любви, любовь с нами живет всегда. У нее очень много поклонников, встречи пройдут на площадках "Книжной Сибири", - сказала Тарасова.

Она уточнила, что ярмарку также посетит литературовед, критик, поэт, директор Государственного литературного музея Дмитрий Бак, который также является председателем Литературной академии премии "Большая книга", прозаик, драматург, биограф Александра Башлачева и Андрея Тарковского Лев Наумов, а также писательница, ведущий редактор издательства "Эксмо", автор книг и статей в журналах "Игромания" и "Мир фантастики" Евгения Сафронова.

Свои книги представят издательства из Москвы, Санкт-Петербурга, Якутска, Улан-Удэ, Волгограда, Новокузнецка, Минусинска. "Это такие издательства "АСТ", издательская группа "Азбука-Аттикус", "Рипол Классик", "Эксмо", "Вече", "Росмэн", "Феникс" и другие", - добавила Тарасова.

В рамках фестиваля "Книжная Сибирь" также состоится подведение итогов общероссийского конкурса "Книга года: Сибирь-Евразия - 2022" лекции, семинары и мастер-классы, читки произведений современных авторов и презентации новых книг от ведущих российских издательств. Фестиваль проходит в рамках реализации национального проекта "Культура". "Это крупнейший книжный форум страны, который проводится в нашем регионе в девятый раз. Всех посетителей ждет насыщенная культурная программа с ведущими литературными деятелями. В этом году пройдет примерно 150 событий, будет работать более 10 экспонентов, свои творческие встречи проведут 50 писателей", - отметил исполняющий обязанности министра культуры региона Юрий Зимняков.