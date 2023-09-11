"Русская медиагруппа" запустит цифровое радио с азиатской музыкой

Управляющий директор Дмитрий Медников отметил, что процесс создания цифрового радио с такой музыкой будет постепенным и займет немало времени

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. "Русская медиагруппа" планирует запустить цифровое радио с азиатской музыкой в конце сентября - начале октября, сообщил ТАСС ее управляющий директор Дмитрий Медников.

"Сроки - в течение недель двух после Восточного экономического форума, то есть это в сентябре - начале октября. Речь идет о том, чтобы расширялся спектр музыки, доступной для российский аудитории. Это одна или несколько станций азиатской музыки", - сказал собеседник агентства.

По его словам, планируется запустить станцию с современной китайской и индийской музыкой. "Скорее всего, она будет расширяться в сторону популярной музыки Индонезии, Индии, конечно. Мы надеемся, что будет станция современной индийской музыки, безусловно, станция (возможно, и не одна) китайской музыки. Возможно, также появится и традиционная музыка, этническая", - добавил Медников.

Он отметил, что процесс создания цифрового радио с такой музыкой будет постепенным и займет немало времени. "Это будет рентабельно. Другой вопрос - что это очень постепенный процесс, который займет очень много времени. Но аудитория постепенно прирастает. Современная азиатская музыка становится все более популярной", - подытожил Медников.