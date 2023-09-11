В Минкультуры не поступала заявка на прокатное удостоверение на сериал "Бар "Один звонок"

Главную роль в нем исполнил Данила Козловский

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Заявление на выдачу прокатного удостоверения на многосерийный фильм "Бар "Один звонок" с Данилой Козловским в главной роли для показа на фестивале онлайн-кинотеатров "Новый сезон" не поступало в Минкультуры России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерстве.

В понедельник в пресс-службе "Нового сезона" сообщили, что сериал "Бар "Один звонок" не получил прокатное удостоверение и в связи с этим снят с программы.

"Заявления на выдачу прокатного удостоверения на художественный фильм "Бар "Один звонок" для показа в рамках фестиваля "Новый сезон" в Минкультуры России не поступало", - сообщили в министерстве.

ТАСС также запрашивал комментарий у брата артиста, его пресс-секретаря Егора Козловского, но он сообщил, что "не владеет информацией".

Режиссером проекта выступил Сергей Филатов. По сюжету в баре "Один звонок" любой желающий может позвонить умершему близкому, согласившись на смертельную игру - в русскую рулетку. Следователь Андрей Морозов ищет своего пропавшего сына, и все улики ведут к бару, который появляется в разных местах, оставляя за собой тела погибших посетителей.

В проекте также снимались Александр Ильин (младший), Кай Алекс Гетц, Полина Ауг, Оксана Акиньшина, Серафима Гощанская, Иван Макаревич, Максим Виторган, Марина Ворожищева, Олег Рязанцев и другие. Производством сериала занимались "МТС Медиа" и "ДК Интертэйнмент". Онлайн-премьера запланирована на платформе Kion.

О фестивале

Фестиваль "Новый сезон" проходит на сочинском курорте "Роза Хутор" с 7 по 12 сентября. В рамках фестиваля крупнейшие российские платформы Start, Kion, Okko, Кинопоиск, Premier, "Иви" и Wink представляют главные премьеры сезона 2023-2024.