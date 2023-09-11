11 сентября, 13:58

В Москве в День города около 4,5 тыс. человек посетили выставку "Этот город наш с тобою"

Экспозиция показывает, как изменилась Москва за последние почти 100 лет

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Порядка 4,5 тыс. человек посетили фотовыставку "Этот город наш с тобою" в Музее Победы в Москве в День города. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе музея.

"В День города, 9 и 10 сентября, 4,5 тыс. посетителей познакомились с фотовыставкой "Этот город наш с тобою". Новая экспозиция открылась в Музее Победы к 876-летию Москвы, информационный партнер выставки - информационное агентство России ТАСС. Гостям музея представили более 50 фотографий, сделанных корреспондентами ТАСС", - рассказали в пресс-службе.

Экспозиция показывает, как изменилась Москва за последние почти 100 лет - начиная с 1930-х годов и до наших дней. Композиционным ядром выставки стала река Москва. Среди экспонатов есть снимки, которые впервые представили публике, в частности фото полуразрушенного здания храма Христа Спасителя работы фотокорреспондента ТАСС Николая Кубеева. Зрители увидели бассейн "Москва", который построили в начале 1960-х годов на месте храма, речные вокзалы, набережные, водный транспорт столицы и другие кадры.

"Интересно то, как подана современная Москва, какая она получилась на этих фотоснимках - яркая, привлекательная. Я думаю, что эта выставка будет интересна и с точки зрения историографии, и с точки зрения воспитания патриотизма, любви к главному городу нашей страны, который процветает день ото дня", - отметил директор Музея Победы Александр Школьник, которого цитирует пресс-служба. 

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