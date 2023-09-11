Любимова: до 800 тыс. человек ежегодно будут посещать культурно-образовательные кластеры

Министр культуры РФ заявила, что сейчас в образовательных учреждениях учатся 600 человек

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Культурно-образовательные кластеры во Владивостоке, Кемерове, Калининграде и Севастополе смогут посещать до 800 тыс. человек ежегодно. Такие данные привела министр культуры РФ Ольга Любимова.

"Давайте вспомним о тех зрителях и посетителях наших будущих музеев, которые ждут этих объектов. По нашим подсчетам, в год порядка 800 тыс. человек должны посещать эти учреждения. <…> Уже сейчас в наших образовательных учреждениях учатся 600 человек, в результате, когда они уже заработают в полном объеме, 2 тыс. 300 детей будут учиться", - сказала она на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным о строительстве культурно-образовательных кластеров.

Любимова напомнила, что филиал Государственной Третьяковской галереи в Калининграде откроется к концу 2023 года. В ближайшие годы также запланировано открытие филиалов Русского музея в Кемерове и Третьяковки совместно с Эрмитажем на Дальнем Востоке.