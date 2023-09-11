Путин назвал уникальными создаваемые в России культурные кластеры

Президент обратил внимание, что при наличии таких центров в своем регионе людям "уже не нужно ехать в Питер или в Москву для того, чтобы познакомиться с произведениями искусства"

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Культурные кластеры, которые создаются в России, не имеют аналогов в мире, заявил президент России Владимир Путин на профильном совещании на полях Восточного экономического форума.

"Хочу всех поблагодарить за эту работу. Она, безусловно, грандиозная. Правы коллеги, которые сказали, что ничего подобного в мире-то нет в [сфере] культуры: такого объема строительства, такого разностороннего подхода к возведению объектов культуры. Аналогов нет", - указал он, подводя итоги совещания.

Президент отдельно обратил внимание на обширную географию проектов. "Люди заслужили, чтобы у них прямо на родине были первоклассные объекты культуры, которыми гордится вся наша страна", - заметил он.

А разноплановость этих объектов, продолжил глава государства, дает возможность людям развиваться в самых разных направлениях. Путин указал, что, в частности, культурные кластеры включают в себя театры оперы и балета, школы искусств, хореографические студии, а также филиалы консерваторий и музеев. Он обратил внимание, что при наличии таких центров в своем регионе людям "уже не нужно ехать в Питер или в Москву для того, чтобы познакомиться с произведениями искусства".

"Когда рождалась идея этих комплексов, я - после многократных разговоров с руководителями музейного сообщества - думал о том, что у нас огромное количество произведений искусства в запасниках находится. Ну чего они там лежат? Кто их видит? А так - и из основной экспозиции можно перемещать, из одного города в другой. Не спеша, конечно. Нужно бережно относиться к произведениям искусства, которые являются достоянием всего нашего народа. Но тем не менее", - подчеркнул он.

Поэтому, продолжил Путин, при соблюдении необходимых мер безопасности нужно делать так, чтобы люди имели возможность прикоснуться к лучшим произведениям искусства, хранящимся в музеях.

Развитие окружающей среды

Кроме того, по мнению президента, с появлением культурных кластеров появляются условия для развития уникальной градостроительной среды вокруг них. Он, в частности, обратил внимание на ситуацию, описанную губернатором Севастополя.

"Я знаю, был там, смотрел. Конечно, там необустроенные территории, полузаброшенные - в уникальном, на самом деле, месте. А после того, как там строятся такие объекты, конечно, хочешь - не хочешь, придется всем руководителям - мэрам городов и [главам] субъектов Федерации, где эти центры строятся, - так или иначе предпринимать меры по благоустройству прилегающих территорий", - уверен он.

Качественно и в срок

Путин при этом попросил руководителей регионов не забывать про действующие, давно функционирующие учреждения культуры. "За такой огромной, нужной и полезной стройкой прошу вас не забывать о работающих уже учреждениях культуры, о людях, которые там трудятся, о их материальном благосостоянии, об обеспеченности жильем", - подчеркнул президент.

По его словам, важно обеспечивать приезжающим в регионы людям достойные условия для жизни. "Но прошу не забывать также про тех людей, которые уже давно работают в регионах, в действующих учреждениях культуры, об их уровне заработной платы и об условиях проживания", - добавил глава государства.

В целом, отметил он, культурные кластеры, безусловно, будут локомотивом развития в своих регионах. "Без создания, развития этой среды создать полноценные условия для жизни людей невозможно. Мы с вами занимаемся правильным делом, очень нужным. Надеюсь, что будем делать это и качественно с точки зрения самих объектов и в срок", - указал Путин.

Он процитировал одну из участниц совещания, которая вспомнила изречение: "Без движения вперед не может быть культуры". "Без движения вперед вообще ничего не может быть", - заключил президент. Он поблагодарил всех причастных к созданию образовательно-культурных кластеров за огромный объем работы и выразил надежду, что она будет в скором времени завершена.