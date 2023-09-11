Спектакль по Островскому впервые покажут на сцене "Школы современной пьесы" в новом сезоне

По словам худрука Дмитрия Астрахана, театр продолжит проводить конкурс по поиску современной драматургии "Действующие лица"

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Режиссеры Дмитрий Астрахан, Роман Самгин и Иван Мамонов представят премьеры в новом сезоне в театре "Школа современной пьесы".

"Мы запустили в работу несколько названий, которые репетируются. "Красавец-мужчина" - первая полностью моя работа в нашем театре. И, наверное, в этом спектакле наиболее внятно будут сформулированы какие-то принципы того театра, который мне близок и который я бы хотел, чтобы мы строили. Театр-зрелище, театр, ориентированный на зрителя, театр, который использует актерскую работу и максимально использует все постановочные средства", - сказал на сборе труппы художественный руководитель театра Дмитрий Астрахан, добавив, что премьера откроет сезон 12 сентября.

Как отметил Астрахан, общаясь с журналистами, Островский впервые ставится в "Школе современной пьесы", и пространство этого спектакля будет решено по-новому.

"Также в этом сезоне нас ждет комедия "Тетка Чарлея", "Безумные влюбленные" (Лопе де Вега), "Чужой ребенок" Шваркина, Роман Самгин ставит. Нас ждут "Мой дом - твой дом" - комедия, переведенная Мишиным. Гангстерская комедия - дебют Вани Мамонова как режиссера", - сказал Астрахан.

Премьера спектакля Сергея Дьячковского "Тетка Чарлея" по Брэндону Томасу ожидается в октябре, "Безумные влюбленные" в постановке Максима Иванова - в ноябре. В театре также идет работа над спектаклем "Интервью" по Александру Углову. Кроме того, худрук планирует в этом сезоне начать работу над спектаклями "Дама с камелиями" и "Свадьба Кречинского". Как отметил Астрахан, часть названных им постановок выйдет в этом сезоне, часть - в следующем.

По словам худрука, театр продолжит проводить конкурс по поиску современной драматургии "Действующие лица". С гастролями коллектив планирует отправиться в Ярославль, Мурманск, Кемеровскую и Свердловскую области, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Тамбов и Казахстан.