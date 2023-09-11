РАМТ представил премьеру спектакля "Здесь дом стоял"

В спектакле сыграли народные артисты России Алексей Блохин, Лариса Гребенщикова, Татьяна Шатилова и другие

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Премьера вербатима "Здесь дом стоял" в постановке главного режиссера театра Марины Брусникиной состоялась в Российском академическом Молодежном театре (РАМТ), передает корреспондент ТАСС.

"Было гораздо больше материала, чем в результате скомпоновалось. Что касается публики - мы рассчитываем на абсолютно разных людей, разный опыт, те, кто знают, помнят, те, кто не знают и узнают. <…> Формат спектакля семейный. Кажется, что здесь абсолютно разный возраст - и все могут найти свой интерес. Для кого-то это память, для кого-то это новость" - рассказала журналистам перед показом режиссер.

Это документальный спектакль, основой которого стали воспоминания артистов театра старшего поколения. Из историй о доме, быте, любимых вещах возникает история целой страны. Автором идеи постановки выступил актер Виктор Панченко, драматургом - Андрей Стадников, художником - Ирина Корина.

"Здесь дом стоял" - первая премьера Марины Брусникиной в РАМТе в качестве главного режиссера. Она отметила, что благодаря этой работе познакомилась с поколением актеров, на которых много лет держится Молодежный театр. По ее словам, эти люди наполнены творческой энергией, а зрителям представится возможность узнать их поближе. Режиссер напомнила строки стихотворения Ивана Елагина "Здесь дом стоял": "Здесь дом стоял. И тополь был. Ни дома, ни тополя, но вдруг над головой я ощутил присутствие объема, что комнатою звался угловой". "Это ощущение объема над головой, пространства, в котором все остается, вдруг стало для меня главной темой и главным смыслом спектакля", - сказала она.

В спектакле сыграли народные артисты России Алексей Блохин, Лариса Гребенщикова, Татьяна Шатилова, заслуженные артисты России Юрий Григорьев, Андрей Бажин, Татьяна Курьянова, а также актеры Владимир Василенко, Ольга Гришова, Андрей Сорокин и другие.

Спектакль идет два часа без антракта. Премьерные показы также пройдут на Маленькой сцене 12, 14, 21 и 25 сентября, 3 и 7 октября. Брусникина ранее поставила в РАМТе спектакли "Лада, или Радость", "Кот стыда", "Хурьма", "Дни Савелия". О ее назначении на должность главного режиссера стало известно в конце августа 2023 года.