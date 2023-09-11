В Сочи на фестивале Sochi Jazz Festival выступят турецкие и кубинские артисты

В рамках фестиваля также пройдут творческие встречи, джем-сейшены и концерты ведущих джазовых исполнителей

КРАСНОДАР, 11 сентября /ТАСС/. В Сочи 11 сентября открылся 24-ый международный фестиваль Игоря Бутмана Sochi Jazz Festival. В программе фестиваля запланированы выступления иностранных музыкантов, в их числе турецкие и кубинские артисты, сообщил Бутман журналистам.

"Международный статус поддерживается нашими гостями. Концерты пройдут при участии трио Олега Аккуратова и звезд кубинского джаза Hot Havana Orchestra, а также народного артиста России Сергея Жилина и коллектива из Турции Serhan Erkol Quartet. Мы для себя открыли турецкий джаз совсем недавно. Музыканты поразили нас абсолютно точным пониманием джазовой музыки, талантом, молодостью, задором и главное, дружелюбным отношением", - сказал Бутман на пресс-конференции по случаю открытия фестиваля.

По данным оргкомитета фестиваля, мероприятие будет проходить на самых крупных площадках города-курорта до 17 сентября. Участники фестиваля выйдут на сцену Зимнего театра, концертного зала "Фестивальный" и открытую сцену Южного мола.

Хедлайнерами мероприятия станут российские и зарубежные музыканты. На фестивале выступит известный певец Леонид Агутин, пианист, участник музыкальных телевизионных шоу народный артист России Сергей Жилин и коллектив из Турции Serhan Erkol Quartet. Гости фестиваля услышат трио Олега Аккуратова и звезд кубинского джаза Hot Havana Orchestra.

Кроме концертных выступлений, организаторы запланировали образовательную программу. В рамках фестиваля пройдут творческие встречи, джем-сейшены и концерты ведущих джазовых исполнителей. Известные музыканты проведут мастер-классы и лекции об искусстве джазового исполнительства.

Международный фестиваль Sochi Jazz Festival проходит на протяжении 14 лет в Сочи. За годы существования фестиваль посетили несколько десятков тысяч зрителей. Второй год подряд Sochi Jazz Festival входит в десятку лучших джазовых фестивалей страны. В этом году фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, администрации города-курорта Сочи и АО "Газпромбанк".