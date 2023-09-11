Умерла заслуженная артистка РФ Мария Скуратова

Ей было 90 лет

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Актриса Центрального академического театра российской армии (ЦАТРА), заслуженная артистка России Мария Скуратова умерла в воскресенье в возрасте 90 лет. Об этом сообщается на сайте театра.

"10 сентября 2023 г. на 91-м году ушла из жизни замечательная актриса Центрального академического театра российской армии заслуженная артистка России Мария Морицевна Скуратова", - говорится в сообщении.

В ЦАРТА выразили соболезнования родным и близким актрисы. "Мария Морицевна пользовалась большим авторитетом, огромным уважением и любовью у коллег и сотрудников театра. <...> Мы глубоко скорбим вместе с миллионами зрителей, кто любил ярких незабываемых героинь в исполнении прекрасной актрисы Марии Скуратовой", - отметили там.

Прощание с артисткой состоится в Николо-Архангельском крематории.

Мария Скуратова по окончании Театрального училища им. Б. В. Щукина была принята в труппу Театра армии, работе в котором посвятила 65 лет жизни. На сцене театра актриса сыграла десятки ролей в таких постановках, как "Дядя Ваня", "Обрыв", "Хождение по мукам", "А зори здесь тихие...", "Орфей спускается в ад", "Каса маре".