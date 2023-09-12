В Музее Победы откроется выставка к 100-летию со дня рождения Зои Космодемьянской

Экспозиция будет называться "Жизнь за Москву"

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Выставка в честь 100-летия со дня рождения Зои Космодемьянской - первой женщины, которая в годы Великой Отечественной войны была удостоена звания Героя Советского Союза, откроется во вторник в Музее Победы. Экспозиция получила название "Жизнь за Москву".

"Впервые выставочный проект организован совместными усилиями взрослых специалистов и детей, активистов школьного музея. В создании уникального проекта приняли участие три музея: Музей Победы, Музей Зои Космодемьянской и школьный музей московской школы № 201 ордена Трудового Красного Знамени имени Героев Советского Союза Зои и Александра Космодемьянских", - сообщили в музее.

Семейные архивные фотографии и реликвии, переданные в школьный музей матерью героев Любовью Тимофеевной, расскажут о детстве и школьных годах Зои и ее брата Александра, а также познакомят гостей выставки с атмосферой Москвы довоенных лет. На выставке будут представлены будильник, на циферблате которого рукой матери было навечно установлено 9 часов - время расставания с дочерью перед уходом ее на фронт, рисунки, кисти и краски Александра, проявлявшего способности художника, другие памятные вещи семьи.

"Часть экспозиции будет посвящена подвигу женщин в Великой Отечественной войне, которые наравне с мужчинами сражались на передовой и в воздушных боях, трудились в палатах госпиталей и на заводах. На выставке будут представлены фронтовые зарисовки художницы Софьи Урановой, трудившейся писарем в штабе полка, стихи поэтессы Юлии Друниной, работавшей санитаркой, а также личные вещи других женщин-героев: санинструкторов Екатерины Деминой и Зинаиды Зубковой, журналистки Галины Хромушиной, летчицы Ларисы Розановой, машинистки Марины Флеровской", - рассказали в музее.

В ходе церемонии открытия выставки пройдет также "Посвящение в космодемьянцы": пятиклассники школы № 201 произнесут клятву верности идеалам Зои. Наказ школьникам дадут ветераны Великой Отечественной войны, родственники бойцов воинской части № 9903, в которой служила Зоя, ветераны 402-го полка Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), в списки которого навечно зачислен Александр Космодемьянский.

Среди почетных гостей открытия выставки - ветераны, участники Великой Отечественной войны Мария Рохлина, Маргарита Данилкович, Герой России Вячеслав Сивко, председатель совета Московской городской организации ветеранов РВСН Валентин Ососков.

О Зое Космодемьянской

Зоя Космодемьянская родилась 13 сентября 1923 года. Во время Московской битвы она стала разведчицей-диверсантом части особого назначения разведотдела штаба Западного фронта. В ноябре 1941 года в подмосковной деревне Петрищево Космодемьянская сожгла несколько занятых врагом домов. Через два дня, ночью, при повторной попытке совершить поджоги ее схватил немецкий часовой. 29 декабря 1941 года, после продолжительных жестоких пыток, не выдав своих товарищей, Зоя Космодемьянская была казнена немецко-фашистскими захватчиками в деревне Петрищево Рузского района Московской области.