Мариинка покажет "Триптих" Джакомо Пуччини к 105-летию со дня мировой премьеры

В главных партиях выйдут Татьяна Павловская, Нажмиддин Мавлянов, Алексей Марков, Надежда Сердюк, Оксана Шилова, Екатерина Крапивина, Анна Денисова, Павел Янковский

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Мариинский театр покажет на исторической сцене "Триптих" Джакомо Пуччини к 105-летию со дня мировой премьеры сочинения. Об этом сообщила пресс-служба театра.

"Одноактные оперы "Плащ", "Сестра Анжелика" и "Джанни Скикки", составившие "Триптих" Пуччини, прозвучат в преддверии 105-летия со дня мировой премьеры сочинения и к 20-летию его первой в России полной постановки", - рассказали в пресс-службе. В главных партиях выйдут Татьяна Павловская, Нажмиддин Мавлянов, Алексей Марков, Надежда Сердюк, Оксана Шилова, Екатерина Крапивина, Анна Денисова, Павел Янковский и другие.

Впервые философский "Триптих" итальянского композитора увидел свет 14 декабря 1918 года в Метрополитен-опере (Нью-Йорк). В СССР исполнялись лишь первая и третья оперы: "Сестра Анжелика" в советские атеистические времена не ставилась из-за религиозных мотивов в сюжете.

Мариинский первым в России поставил это сочинение целиком. В 2003 году спектакль представила итальянская команда во главе с режиссером-постановщиком Вальтером Ле Моли. При постановке он учел и исторический контекст, в котором оперы были созданы. Это были годы, когда шла Первая мировая война, изменившая взгляды композитора.

В последнее время "Сестру Анжелику" и "Джанни Скикки" в Мариинском театре можно было увидеть в формате диптиха. К 105-летию мировой премьеры было решено показать "Триптих" в полном объеме.