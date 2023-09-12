Московский симфонический оркестр откроет цикл концертов в "Зарядье"

Коллектив исполнит произведения Бетховена и Штрауса

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. В концертном зале "Зарядье" Московский государственный академический симфонический оркестр (МГАСО) откроет цикл концертов сезона 2023/2024 годов, сообщила пресс-служба коллектива.

"В программе - великие произведения композиторов, музыка, в которой отразилась смена эпох, закат классицизма и закат романтизма: Людвиг ван Бетховен - Концерт №4 для фортепиано с оркестром, Рихард Штраус - "Альпийская симфония", - говорится в сообщении.

За дирижерским пультом будет стоять заслуженный деятель искусств Республики Армения Эдуард Топчян, солист - музыкант-мультиинструменталист Юрий Фаворин.

"Четвертый концерт у Бетховена - наиболее мягкий, лирический, в желто-осенних тонах, максимально соответствует нашему времени года в отличие от других концертов Бетховена, носящих более интенсивный характер. Четвертый концерт выстроен как своеобразная "арка" с очень небольшой и ярко-контрастной средней частью. В нем находится место всему, как и в других крупных сочинениях Бетховена, - и меланхолии, и философии, и игровому настрою, и деловитости, и местами агрессии, и жесткой, почти математической структурности", - привели слова музыканта в пресс-службе.

В коллективе отметили, что "Альпийская симфония" Штрауса "полна тревожных предчувствий смены эпохи". Произведение написано в 1915 году, после начала Первой мировой войны.

В течение сезона МГАСО готовится выступить в "Зарядье" с разнообразными программами.