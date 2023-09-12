Во Владивостоке хотят открыть представительство Президентского фонда культурных инициатив

По словам директора фонда Романа Карманова, после прошедшей в мае Российской креативной недели во Владивостоке Дальний Восток "задышал в плане креативных проектов"

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Представительство Президентского фонда культурных инициатив может открыться во Владивостоке. Об этом заявил в ходе сессии "Роль и потенциал гражданского общества в развитии Дальнего Востока" Восточного экономического форума (ВЭФ) генеральный директор фонда Роман Карманов.

"Дальний Восток - богатейший регион в плане культуры. Надеюсь, мы откроем представительство во Владивостоке. <…> Потенциал большой, его предстоит реализовать", - сказал он.

Карманов отметил, что после прошедшей в мае Российской креативной недели во Владивостоке Дальний Восток "задышал в плане креативных проектов". "Сейчас главы дальневосточных регионов сошлись на том, что креативная индустрия влияет прямым образом на удержание населения тут, когда люди хотят жить на своей земле, им это нравится. Это ключевой момент, связанный с качеством жизни на Дальнем Востоке", - подчеркнул Карманов.

Он также напомнил, что за последние два года от регионов поступило порядка 3 тыс. проектов, из них более 300 одержали победу и получили поддержку на общую сумму более 20 млрд рублей. "Чем больше заявок подается, тем больше заявок поддерживается, а количество заявок зависит от энергии людей, творческих команд", - отметил гендиректор фонда, добавив, что в целом по стране лидер - Белгородская область, от которой за два года было подано 3,6 тыс. заявок, "примерно как от всего Дальнего Востока".

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.