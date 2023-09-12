Лукашенко в поздравлении Дорониной назвал ее одной из выдающихся актрис современности

Президент Белоруссии выразил уверенность, что искусство артистки и в дальнейшем будет "восхищать и объединять людей, способствовать укреплению взаимопонимания между братскими странами"

МИНСК, 12 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народную артистку СССР Татьяну Доронину с юбилеем, назвав ее одной из выдающихся актрис современности. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Вы являетесь одной из выдающихся актрис современности, достигших подлинных вершин мастерства. Каждая ваша роль - это сочетание женственности, одухотворенности и безупречного художественного вкуса, - отметил глава государства. - Пользуясь большим уважением у коллег и поклонников, вы служите для них примером преданности своему делу".

Лукашенко выразил уверенность, что искусство Дорониной и впредь будет "восхищать и объединять людей, способствовать укреплению взаимопонимания между братскими странами".

Народная артистка СССР, актриса театра и кино, режиссер, президент МХАТа им. М. Горького Доронина отмечает 90-летие. После разделения труппы в 1987 году актриса возглавила МХАТ им. М. Горького, являлась художественным руководителем и директором, а с 2018 года - президентом этого театра. На сцене МХАТа им. М. Горького Доронина играла, в частности, в спектаклях "Вишневый сад", "Зойкина квартира", "Макбет", "Лес", "Без вины виноватые", "Васса Железнова". Кроме того, на счету Дорониной - более 25 режиссерских работ, в их числе "Французский квартал", "Белая гвардия", "Униженные и оскорбленные", "Женитьба Белугина", "Дикарка", "Как боги", "Пигмалион". Среди кинофильмов с ее участием - "Старшая сестра", "Три тополя на Плющихе", "Еще раз про любовь", "Мачеха" и другие картины. В 1998 году вышла ее книга "Дневник актрисы".