На Дальнем Востоке в 2024 году планируют запустить систему кинорибейтов

Заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Эльвира Нургалиева отметила, что уже существуют несколько проектов, в рамках которых запланированы съемки в округе

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Минвостокразвития планирует в 2024 году запустить дальневосточную систему кинорибейтов. Об этом сообщила заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Эльвира Нургалиева в ходе сессии "Феномен российского кинематографа: национальное кино как двигатель экономики регионов" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"Мы со следующего года запускаем <...> дальневосточную систему кинорибейтов, будем софинансировать обязательства субъектов на компенсацию расходов, которые будут у команд, которые будут приезжать на Дальний Восток", - сказала Нургалиева, отметив, что в данный момент уже существуют несколько проектов, в рамках которых запланированы съемки на Дальнем Востоке.

Она также выделила несколько аспектов потенциала развития киноиндустрии: возможность создавать продукты с высокой добавленной стоимостью командами на Дальнем Востоке, возможность киносъемок о Дальнем Востоке федеральными командами.

"Мы видим сейчас большой интерес крупнейших продюсерских команд. <...> Сюда собираются ехать снимать несколько федеральных больших сериалов, в целом буквально шесть команд, которые сейчас появились, готовы в год делать до 15 крупных федеральных проектов на территории Дальнего Востока. Когда сюда приезжают большие съемочные группы, они тратят средства здесь, нанимают команды в поддержку, до 30% бюджета этих фильмов заходят в региональные бюджеты", - сказала она.

По ее словам, кино формирует бренд территории и становится одной из причин приезда туристов. "Наиболее яркие [примеры] увеличивают туристические потоки до 30% на территорию", - сказала замминистра. Также рассматривается возможность проведения съемок российско-индийского кино.

Кинолаборатории

На Дальнем Востоке при поддержке Минвостокразвития была создана кинокомиссия. "Кинокомиссия Дальнего Востока собрала перечень локаций, то есть мы понимаем, что мы можем предложить с точки зрения картинки для кино, мы собрали перечень наших компетенций - мы знаем, что мы умеем, чего мы не умеем, какие у нас есть специалисты и перечень оборудования. Мы сейчас подходим к тому, чтобы недостающие элементы этого пазла собрать <...> и представлять здесь на территории тем командам, которые хотят снимать на Дальнем Востоке, все сервисы и услуги", - сказала Нургалиева.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.