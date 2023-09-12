Учреждения культуры и спорта новых регионов получат помощь на сумму более 2 млрд рублей

Среди первых получателей помощи - Донецкая государственная академическая филармония, Донецкий республиканский художественный музей, Шахтерский колледж кино и телевидения имени А. А. Ханжонкова

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Учреждения культуры и спорта новых регионов России до конца года обновят материально-техническую базу за счет пожертвований, сообщила пресс-служба Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ).

"На эти цели партнерские организации ПФКИ направили 2,5 млрд рублей. Оператором распределения средств под конкретные запросы благополучателей выступил Президентский фонд культурных инициатив. На данный момент уже согласовано предоставление пожертвований по обращениям 2 115 учреждений культуры и спорта в размере более чем 2,2 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Обращения поступили от учреждений культуры и спорта ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, включая филиалы, обособленные подразделения и отделения. Это запросы о предоставлении пожертвований на развитие культуры, искусства, креативных (творческих) индустрий, проведение массовых, культурных и спортивных мероприятий, восстановление и создание необходимой инфраструктуры и приобретение оборудования, пояснили в фонде.

Для сбора обращений фонд разработал отдельную информационную систему, через которую учреждения новых регионов могут оформить свои запросы. "Каждое обращение предварительно проходит согласование с профильным министерством региона, необходимость закупки подтверждается правительствами четырех субъектов РФ", - уточнили в пресс-службе.

Для консультирования учреждений привлекли более 40 экспертов из сферы культуры, спорта и креативных индустрий. Обращения рассматривает экспертная комиссия с участием представителей Минкультуры РФ, Минспорта РФ, администрации президента РФ, ПФКИ, руководителей учреждений культуры, ректоров профильных творческих вузов, представителей благотворительных фондов от бизнеса. Председателем экспертной комиссии стал директор Музея Победы Александр Школьник. Окончательное утверждение списка благополучателей и распределяемых сумм остается за наблюдательным советом ПФКИ.

Среди первых получателей помощи - Донецкая государственная академическая филармония, Донецкий республиканский художественный музей, Шахтерский колледж кино и телевидения имени А. А. Ханжонкова и другие учреждения. Закупки планируется осуществить до конца года.