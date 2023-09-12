"Кибердеревня" выйдет на "Кинопоиске" 23 сентября

Режиссером проекта выступил Сергей Васильев

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СОЧИ, 12 сентября. /ТАСС/. Новый сериал "Кибердеревня", премьера которого состоялась на фестивале "Новый сезон", выйдет в онлайн-кинотеатре "Кинопоиск" 23 сентября. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе платформы.

"Сериал "Кибердеревня", основанный на вселенной YouTube-проекта birchpunk, выйдет на "Кинопоиске" 23 сентября", - рассказали в пресс-службе.

Действие сериала происходит в 2100 году на Марсе, где обустроился фермер Николай. Он живет с семьей в кибердеревне и спокойно ведет роботизированное хозяйство, пока на планету не прилетает руководитель огромной корпорации Барагозин, который хочет построить на месте деревни новый завод. Чтобы спасти свой дом, фермер отправляется в путешествие до Земли. Компанию ему составит робот-уборщик, разговаривающий голосом Сергея Бурунова.

Главную роль в проекте исполнил Сергей Чихачев, корпоративного босса сыграл Григорий Скряпкин. К ним присоединились Артем Семакин, Ольга Жевакина, Влада Лукина, Маргарита Силаева, Елена Махова и другие артисты. Робота-уборщика сыграли сразу три актера - Сергей Авдеев, Игорь Богомяков и Дмитрий Кондратюк.

Режиссером проекта выступил Сергей Васильев. Производством занимались компания "Место силы" и "Плюс студия", продюсировали - Валерий Федорович, Евгений Никишов, Сергей Васильев, Ольга Филипук и Михаил Китаев.

Фестиваль "Новый сезон" проходит на сочинском курорте "Роза Хутор" с 7 по 12 сентября. В рамках фестиваля крупнейшие российские платформы Start, Kion, Okko, Кинопоиск, Premier, "Иви" и Wink представляют главные премьеры сезона 2023-2024 г.