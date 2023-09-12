Более 90 тыс. человек посетили мероприятия Зеленого театра ВДНХ в сезон концертов

Всего состоялось свыше 40 мероприятий

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Сезон концертов завершился в Зеленом театра ВДНХ в Москве, свыше 40 организованных в рамках сезона мероприятий посетили более 90 тыс. человек. Об этом сообщила пресс-служба выставки.

"Завершился сезон концертов и шоу в легендарном Зеленом театре ВДНХ. Все лето на сцене под открытым небом выступали популярные эстрадные артисты и легенды отечественного рока, проходили яркие театральные постановки, юмористические стендап-шоу и творческие вечера. Всего состоялось свыше 40 мероприятий, которые посетили более 90 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что этим летом для гостей Зеленого театра выступали группы "Чиж" и Zero People, Дмитрий Маликов, Юрий Каспарян с проектом "Симфоническое Кино", Николай Носков, Мариам Мерабова, Нюша, Александр Панайотов. Также с концертами на сцену вышли группы "Мельница", "Воскресенье" и Евгений Маргулис, Сергей Трофимов, Mia Boyka, Сергей Пенкин, Пелагея, Алексей Архиповский, Нурлан Сабуров, Теона Контридзе и цирк "Высокие братья". Кроме того, Зеленый театр ВДНХ провел фестиваль арт-рок- и альтернативной музыки "#Мывместе!" и концертную программу "Русская классика в роке, джазе, хип-хопе, электронной музыке" в рамках фестиваля прогрессивной рок-музыки Sandlerfest.

Отмечается, что завершением сезона стала программа к 876-летию Москвы. В Зеленом театре представили танцевальный спектакль "Всюду жизнь" от хореографа Егора Дружинина.