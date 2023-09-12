В Прикамье сумма рибейта за кинокартины составила порядка 60 млн рублей за четыре года

Планируется, что вложения в эту программу будут увеличены

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Власти Пермского края за четыре года - все время действия программы рибейта - выплатили порядка 60 млн рублей "возврата" кинокомпаниям, которые осуществляли съемки на территории региона. Планируется, что вложения в эту программу будут увеличены, сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин в ходе сессии "Феномен российского кинематографа: национальное кино как двигатель экономики регионов" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"За четыре года его действия [рибейта] порядка 60 млн рублей региональный бюджет выделил на эту программу. В прошлом году шесть игровых и 12 документальных фильмов получили возмещение затрат, на 2023 год у нас 15 игровых фильмов прошли первый этап отбора. Мы не только будем сохранять эту программу, мы ее будем, скорее всего, увеличивать, потому что каждый вложенный рубль окупается с лихвой, мы это ощущаем", - сообщил Махонин.

Рибейт - возврат киногруппам 50% средств, затраченных при съемках в регионе - действует в Пермском крае с 2019 года. По данным Минкультуры региона, в 2022 году сумма возврата кинокомпаниям составила более 34 млн рублей, а в 2021 году - чуть менее 22 млн рублей. Так, рибейт получили фильмы "По щучьему велению", "Многотрудная жизнь Ивана Семенова - 2", "Она танцует", "Фрау", "Чувства Анны" и другие картины, снятые в Прикамье.

В 2023 и 2024 годах в Пермском крае будет снято 14 кинокартин, сообщала ранее директор АНО "Центр развития кинопроизводства" (Пермская кинокомиссия) Алена Семерикова-Волкова. По словам министра культуры Прикамья Аллы Платоновой, сейчас наблюдается рост количества съемочных групп, заинтересованных в съемках на территории региона. В 2022 году в крае проходили съемки шести фильмов и одного мультфильма.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.