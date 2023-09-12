Театр "Русская песня" в новом сезоне представит спектакли по Островскому и Гайдару

По словам худрука театра Надежды Бабкиной, в октябре труппа, как ожидается, представит спектакль "Снегурочка" в постановке Николая Андросова, а в декабре - "Бедность не порок" режиссера Павла Сафонова

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Московский государственный академический театр "Русская песня" в новом сезоне готовит премьеры спектаклей для всей семьи, коллектив обратится к произведениям Александра Островского и Аркадия Гайдара, а откроет сезон масштабной постановкой "Тихий Дон". Об этом сообщила на пресс-конференции в ТАСС художественный руководитель - директор театра народная артистка РФ Надежда Бабкина.

"На будущий год - 10 лет, как мы работаем на новой сцене. Театр имеет уже свой почерк, имеет уже наработанные свои видения, своего зрителя", - сказала худрук.

По ее словам, две новые постановки будут приурочены к 200-летию со дня рождения Александра Островского. В октябре труппа, как ожидается, представит спектакль "Снегурочка" в постановке Николая Андросова, а в декабре - "Бедность не порок" режиссера Павла Сафонова. Кроме того, в новом сезоне Юрий Катаев готовит спектакль "Мальчиш-Кибальчиш" по мотивам произведения советского писателя Аркадия Гайдара.

"Мы работаем во всех направлениях: работаем с детскими садиками, работаем со школой. Мы в разных направлениях пытаемся внести, скажем, свежесть нашей жизни, <…> красоту, доброту, понимание, любовь. Мне кажется, это самое главное, что нас всех с вами держит", - отметила Бабкина. Целями театра она назвала в том числе укрепление традиций.

Артисты театра "Русская песня" - это семь коллективов, которые работают в народном жанре в разных направлениях, в том числе детская студия. В театр, по словам худрука, приходят разные режиссеры, труппа набирается опыта. "Для нас достояние - прикоснуться к удивительным мастерам театра и кино", - сказала Бабкина о сотрудничестве с драматическими артистами.

"Тихий Дон"

Театр откроет сезон 17 сентября на основной сцене спектаклем Дмитрия Петруня "Тихий Дон". Премьера постановки состоялась в марте 2023 года. "Спектакль сложный, это огромное полотнище", - отметила худрук. Она сообщила, что сама выступила с инициативой постановки по Михаилу Шолохову. "Это пласт нашей культуры и взаимоотношений людей: как человек меняется в сложных ситуациях жизни, как он доходит до этого, где его берег, куда он пристанет, кем он в конце концов станет. Это формирование души человека и сознания человека", - отметила Бабкина.

Художником-постановщиком спектакля выступил Владимир Мартиросов, художником по костюмам - Анастасия Глебова, художником по свету - Руслан Майоров. В спектакле заняты, в частности, сама Бабкина, народные артисты РФ Наталия Егорова, Валерий Афанасьев, актеры Михаил Горевой, Татьяна Арнтгольц, Александра Никифорова, Марк Богатырев, Дмитрий Миллер, московский государственный ансамбль "Русская песня", фолк-рок группа "После 11", балет "Живая планета".

Егорова отметила, что ей очень понравилось прочтение произведения режиссером. "Это, может быть, близко к тому, как я это понимала", - сказала актриса. Афанасьев назвал работу над спектаклем театральным путешествием. Он рассказал, что играет главу семейства. "[Необходимо было] найти боль его, он же глава семейства, непростой, крутой мужик", - описал актер работу над ролью. В образе Аксиньи предстает Татьяна Арнтгольц. Она призналась, что никогда не думала об этой роли, но рада прикоснуться к этому материалу. "Я счастлива, что познакомилась с этим романом именно сейчас. <...> Просто поучаствовать в таком произведении - огромное счастье для артиста, огромный подарок", - уверена актриса. Коллектив театра "Русская песня" она назвала теплой семьей.

Роль Григория исполняют в разных составах Дмитрий Миллер и Марк Богатырев. Миллер также признался, что счастлив участвовать в постановке. "Когда пришел в коллектив, влюбился просто в ребят. Я счастлив, что могу работать с вами на одной сцене. Одно появление и существование с вами на сцене мне дает огромный потенциал", - обратился актер к артистам "Русской песни". Богатырев поблагодарил Бабкину за возможность вновь выйти на сцену. "Это невероятный опыт, потому что нигде, наверное, невозможно его получить в таком объеме и в таком качестве, как в таких больших произведениях на большой сцене. Когда ты сталкиваешься с тем, что тебя заставляет включать на максимум свои природные актерские ресурсы. Это тебя вдохновляет, наполняет какой-то очень мощной энергией", - сказал актер.

Театр планирует вывозить "Тихий Дон" на гастроли, несмотря на сложные и масштабные декорации, сообщил заместитель художественного руководителя - директора театра Сергей Рябов. "Сложно его перевозить, но есть некая малая форма, которая позволит не потерять атмосферу этого спектакля, которую можно вывозить", - пояснил Рябов. Он добавил, что коллектив хочет показать спектакль в том числе в новых регионах РФ.