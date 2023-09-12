Мультсериал "Зверский детектив" по бестселлеру Анны Старобинец выйдет в 2024 году

Права на показ на территории России и СНГ приобрел онлайн-кинотеатр "Кинопоиск"

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Премьера анимационного сериала для детей "Зверский детектив" по одноименному бестселлеру российской писательницы Анны Старобинец состоится в 2024 году. Первый сезон мультсериала совместного производства Молдавии и Канады выйдет в онлайн-кинотеатре "Кинопоиск", сообщили в пресс-службе студии Studio Metrafilms Moldova.

"Выход первого сезона анимационного сериала "Зверский детектив", основанного на одноименном бестселлере Анны Старобинец, запланирован на 2024 год. Это проект совместного производства Studio Metrafilms, Studio Metrafilms Moldova и канадской компании Lakeside Animation Studio. Права на территорию России и СНГ были приобретены онлайн-кинотеатром "Кинопоиск", - говорится в сообщении.

Сериал рассчитан на детскую аудиторию 8-12 лет.

Автор книжной серии, которая легла в основу сюжета мультсериала, - Анна Старобинец. Писательница признана "Лучшим писателем Европы" на международном конвенте фантастики "Еврокон-2018 году". Серия "Зверский детектив" стала бестселлером в России, права на нее проданы в 12 стран мира, а книги переведены на 12 языков. Режиссером "Зверского детектива" выступила Александра Евсеева, ранее работавшая над сериалом "Простоквашино" киностудии "Союзмультфильм".