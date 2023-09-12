На фестивале в Москве покажут живопись, кинематограф, гончарное искусство и кухню Абхазии

Фестиваль "Апсны" пройдет 24 сентября в саду "Эрмитаж"

СУХУМ, 12 сентября. /ТАСС/. Посетители фестиваля абхазской культуры "Апсны" (Абхазия), который пройдет 24 сентября в саду "Эрмитаж" в Москве, смогут ознакомиться не только с историей и традициями абхазского народа, но и с современным развитием республики. На фестивале будут представлены работы современных художников и кинематографистов, гончаров и кузнецов, можно будет попробовать абхазскую национальную кухню и самим попытаться приготовить блюда, научиться абхазским танцам. Об этом рассказал в ходе видеомоста Сухум - Москва председатель правления Московской абхазской диаспоры (МАД) Беслан Агрба.

"Абхазию знают, как место, где прекрасная природа, море, горы, замечательные виды и так далее, но ведь Абхазия - место древней культуры и традиций. Нынешний фестиваль отличается от предыдущих тем, что он больше всего будет посвящен современному явлению в культуре Абхазии - кинематографу, живописи, новым ремеслам. Это важно для того, чтобы люди обогащались новыми знаниями об Абхазии и все больше привязывались к ней", - сказал Агрба.

Программа фестиваля

Глава абхазской диаспоры также сообщил, что впервые музей банка Абхазии представит выездную коллекцию своих экспонатов. "Коллекция музея очень богатая, там очень интересные артефакты, но все это привозить в Москву мы не будем, это очень сложно. В Москве у нас будет копия настоящего станка, который применялся в средние века для печатания монет, также будут представлены современные денежные знаки Абхазии - апсары, которые стали лимитировать с 2008 года", - сказал он.

Член правления МАД Инна Барчан сказала, что на фестивале ожидается большое количество гостей, это видно по проявляемому интересу после размещения на сайте информации о предстоящем событии. "Мы хотели бы показать современную картину развития Абхазии и на этом фестивале предусмотрели ряд локаций и зон, где будет представлена живопись талантливых современных художников, будут показаны фильмы абхазских режиссеров - "Люди в черкесках" Мадины Аргун, фильмы Ибрагима Чкадуа о Фазиле Искандере, о виноделии в Абхазии, альманах из семи новелл Михи Лакрбы, снятых молодыми режиссерами", - сказала она.

Барчан подчеркнула, что фестиваль проходит в преддверии очень важной для Абхазии даты - 30-летия Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг., которое будет широко отмечаться 30 сентября. "В рамках фестиваля мы организовали специальную Аллею победы, на которой будет продемонстрирован путь к победе нашего народа и государства. Мы хотим показать, что для нас 30 сентября (День Победы и независимости - прим. ТАСС) - это праздник, несмотря на все потери, это наше главное достижение, и мы постараемся донести до наших гостей праздничное настроение, которое будет испытывать весь народ 30 сентября", - сказала Барчан.

Как отметил член правления МАД Даур Барганджия, из Абхазии в Москву приедут творческие коллективы, гончары, кузнецы, они покажут все многообразие абхазской культуры. "Будут разыгрываться различные призы, и, в первую очередь, путевки в Абхазию, которые очень востребованы. Будут мастер-классы по абхазским танцам, по приготовлению национальных блюд, по изучению абхазского языка. Также будет интересная активность в зоне так называемой "брехаловки" [аналог сухумской "брехаловки" на набережной], там каждый может поучаствовать в турнире по шахматам и нардам и получить приз", - сказал он.

Впервые в фестивале примет участие этно-парк "Апсны", который предоставляет всевозможное оборудование для организации павильонов - гончарную мастерскую и кузницу, где мастера покажут производство традиционных изделий. Также этно-парк предоставит все необходимые атрибуты для декора. Фестиваль организован Московской абхазской диаспорой при поддержке Министерства культуры Абхазии.